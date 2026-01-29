Incidents Maroc–Sénégal : la CAF tranche et sanctionne

Le feuilleton disciplinaire né de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal n’a pas encore livré son dernier épisode. Réuni après plusieurs incidents violents et comportements jugés antisportifs survenus le 18 janvier dernier à Rabat, le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a rendu, ce jeudi, un verdict lourd de conséquences pour les deux sélections.

Après avoir auditionné les versions des faits présentées par les deux fédérations, l’instance disciplinaire de la CAF a décidé de sévir, estimant que les événements sur et autour de la pelouse ont porté atteinte à l’image du football africain et aux principes de fair-play.

Les sanctions prononcées

Fédération Sénégalaise de Football (FSF)

Le Jury disciplinaire de la CAF a décidé :

La suspension de Pape Bouna Thiaw, sélectionneur du Sénégal, pour cinq (5) matches officiels de la CAF, assortie d’une amende de 100 000 dollars, pour comportement antisportif, violation des principes de fair-play et atteinte à l’image du football.

La suspension de Iliman Cheikh Baroy Ndiaye pour deux (2) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif envers l’arbitre.

La suspension de Ismaïla Sarr pour deux (2) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif envers l’arbitre.

Une amende de 300 000 dollars infligée à la FSF pour le comportement inapproprié de ses supporters.

Une amende supplémentaire de 300 000 dollars pour le comportement antisportif des joueurs et de l’encadrement technique.

Une amende de 15 000 dollars pour faute disciplinaire collective, cinq joueurs ayant été avertis.

Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)

Le Jury disciplinaire a également décidé :

La suspension de Achraf Hakimi pour deux (2) matches officiels de la CAF, dont un (1) avec sursis pendant un an.

La suspension de Ismaël Saibari pour trois (3) matches officiels de la CAF, assortie d’une amende de 100 000 dollars, pour comportement antisportif.

Une amende de 200 000 dollars infligée à la FRMF pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles.

Une amende de 100 000 dollars pour l’envahissement de la zone VAR par des joueurs et membres de l’encadrement technique, en violation du Code disciplinaire de la CAF.

Une amende de 15 000 dollars pour l’utilisation de lasers par des supporters marocains durant la rencontre.

Réclamation rejetée

Enfin, le Jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la FRMF contre la FSF, relative à de présumées violations du règlement de la CAN lors de cette finale.

Par cette série de sanctions exemplaires, la CAF entend rappeler sa fermeté face aux dérives disciplinaires et préserver l’intégrité de ses compétitions majeures.

Lonceny Camara