CRIEF : des mesures prises contre Oyé Guilavogui

Absent du pays pour des raisons de santé, le dossier de l’ancien ministre de l’Environnement, Oyé Guilavogui, s’est poursuivi ce lundi 2 février 2025 devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). À l’audience, la réouverture des débats a été ordonnée. À cette occasion, le juge Yagouba Conté a pris plusieurs mesures concernant aussi bien le prévenu que d’autres personnes.

Il s’agit notamment de :

ordonner aux conservateurs fonciers de Conakry et de Kindia, ainsi qu’aux directeurs des domaines et du cadastre, d’identifier les biens immeubles appartenant à l’ancien ministre Oyé Guilavogui ;

ordonner à la Banque centrale de la République de Guinée d’instruire toutes les banques primaires de produire les relevés des comptes ouverts au nom du prévenu Oyé Guilavogui ;

ordonner la comparution de Moussa Keita, directeur de la SOTELGUI à l’époque de la relance de la société ;

ordonner à la société Huawei Guinée de produire les documents relatifs au projet de relance de la SOTELGUI et au projet Backbone.

Il convient de préciser que ces mesures sont exécutoires au plus tard le 20 février 2026. Finalement, l’affaire a été renvoyée au 23 février 2026.

Balla Yombouno