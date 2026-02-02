Kankan : admise au baccalauréat sans le savoir, Kadiatou Condé découvre la vérité par surprise

Kadiatou Condé a vécu une scène aussi inattendue qu’émouvante ce lundi dans les locaux de la Direction préfectorale de l’éducation (DPE) de Kankan. Venue s’inscrire comme candidate au baccalauréat unique, session 2026, la jeune femme était loin d’imaginer que sa démarche allait bouleverser sa journée.

Après plusieurs tentatives infructueuses pour procéder à son inscription, les agents de la DPE découvrent finalement son nom… non pas parmi les candidats, mais dans la liste des admis au baccalauréat unique de l’année précédente.

Plus de quatre mois après la proclamation officielle des résultats, cette élève du lycée Almamy Samory Touré, en série scientifique, apprend ce lundi 2 février qu’elle avait bel et bien décroché son diplôme, sans jamais en avoir été informée. Encore sous le choc, Kadiatou Konaté raconte.

« Je n’étais pas à Kankan au moment de la proclamation des résultats. À cause des problèmes de connexion, j’ai appelé des proches ici, et ils m’ont dit que je n’étais pas admise. Ils m’ont encouragée à me représenter. Ce matin, je suis venue m’inscrire et j’ai appris cette nouvelle totalement surprenante », a-t-elle expliqué.

Tentant de comprendre cette situation pour le moins inhabituelle, la jeune femme explique les circonstances de la découverte.

« Quand j’ai donné mes informations à l’agent, il n’arrivait pas à les enregistrer. Il a alors vérifié dans la liste des admis, et c’est là qu’il a retrouvé mon nom. Je ne sais même pas comment exprimer cette joie », confie-t-elle, visiblement émue.

Désormais officiellement reconnue comme bachelière, Kadiatou Condé lance un appel aux autorités éducatives afin de pouvoir poursuivre normalement ses études. « Je sollicite l’aide des autorités pour me permettre de suivre les cours », plaide-t-elle.

Michel Yaradouno, depuis Kankan