Dr Bernard Goumou nommé Conseiller principal à la Présidence de la République

Par décret présidentiel rendu public ce mardi soir à la télévision nationale, le Président de la République Mamadi Doumbouya, a nommé Dr Bernard Goumou au poste de Conseiller principal du Président de la République.

Cette décision marque le retour officiel aux affaires de l’ancien Premier ministre, écarté de ses fonctions à la suite de la dissolution du gouvernement en février 2024.

Désormais intégré au cœur du dispositif décisionnel du Palais Mohammed V, Dr Bernard Goumou aura pour mission d’apporter son expertise et son expérience sur les grandes orientations de la politique nationale.

Thierno Amadou Diallo