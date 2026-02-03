Libye : Seif al-Islam Kadhafi annoncé mort lors d’une attaque armée

Seif al-Islam Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, est décédé ce mardi 3 février 2026 dans des circonstances violentes, selon plusieurs sources concordantes. Recherché par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l’humanité et longtemps considéré comme un possible héritier politique de son père, il aurait été abattu par des hommes armés dans l’ouest de la Libye.

L’information a été rendue publique par son entourage proche. Son conseiller, Abdullah Othman Abdurrahim, a annoncé sa mort sur les réseaux sociaux sans fournir de détails supplémentaires. De son côté, son cousin Hamid Kadhafi a confirmé le décès à la chaîne Libya al-Ahrar, évoquant un « martyre » et précisant ne pas disposer d’informations complémentaires.

D’après des sources médiatiques libyennes, recoupées par France Télévisions, Seif al-Islam Kadhafi se trouvait dans une résidence située au sud de la ville de Zenten lorsqu’il a été pris pour cible. Les faits se seraient produits aux alentours de 14 heures locales. Quatre individus armés auraient fait irruption dans la maison après avoir neutralisé le dispositif de surveillance. Il aurait ensuite été exécuté sur place.

Son avocat français, Marcel Ceccaldi, a confirmé le décès et fait part de son émotion, décrivant son client comme une personne ouverte, attachée à la culture française et dotée de qualités humaines notables.

La mort de Seif al-Islam Kadhafi intervient dans un contexte de profonde instabilité en Libye, où les divisions politiques et l’insécurité continuent d’alimenter les tensions.

