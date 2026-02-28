Ali Khamenei annoncé mort par Donald Trump, Téhéran ne confirme pas

Présenté comme hors d’atteinte quelques heures plus tôt, Ali Khamenei, 86 ans, serait tombé sous les frappes coordonnées des États-Unis et d’Israël, ce samedi 28 février 2026. L’information, révélée par Donald Trump, n’a pour l’instant reçu aucune confirmation officielle de la République islamique d’Iran.

« Khamenei, l’une des personnes les plus malfaisantes de l’Histoire, est mort », a écrit l’ancien président américain, revendiquant une opération d’envergure ciblant le cœur du pouvoir iranien.

L’ayatollah figurait parmi les cibles déclarées des frappes américano-israéliennes. Selon les déclarations de Trump, un important dispositif de renseignement et de traçage aurait permis de localiser le dirigeant iranien malgré les mesures de sécurité renforcées autour de sa résidence à Téhéran.

« Il n’a pas pu échapper à nos services de renseignement et à nos systèmes de traçage hautement sophistiqués… En étroite collaboration avec Israël, il n’y avait absolument rien qu’il, ni les autres dirigeants tués avec lui, puissent faire », a-t-il affirmé.

Mais du côté de la République islamique d’Iran, aucune confirmation officielle. Aucun communiqué, aucune déclaration des autorités, aucun signe public attestant la disparition du guide suprême.

En attendant une confirmation officielle de Téhéran, une chose est certaine : l’annonce de Donald Trump vient d’ajouter une nouvelle déflagration à un Moyen-Orient au bord de l’embrasement.

