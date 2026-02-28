ledjely
Accueil » Primature : 20 conseillers font leur entrée
ActualitésPolitiqueSociété

Primature : 20 conseillers font leur entrée

Par LEDJELY.COM

Dans un décret lu à la télévision nationale dans la soirée de ce samedi 28 février, le président  Mamadi Doumbouya, a procédé à une vaste série de nominations à la Primature.

Au total, vingt (20) conseillers font leur entrée dans l’appareil stratégique du gouvernement. Une réorganisation qui vise manifestement à renforcer la coordination, le suivi des réformes et la performance de l’action publique.

Ce sont :

  • Ministre directeur de cabinet : Dr Daouda Kamissoko
  • Directeur de cabinet adjoint : Lancinet Hawa Doumbouya
  • Chef de cabinet : Fatoumata Binta Diallo
  • Conseiller spécial : Dr Saïkou Oumar Baldé
  • Conseiller chargé de mission : Mohamed Yaya Bah
  • Conseiller juridique et affaires institutionnelles : Souleymane Touré
  • Conseiller politique, dialogue social et relations avec les acteurs nationaux : Sidi Yaya Camara
  • Conseiller chargé des affaires diplomatiques, de la coopération et des relations internationales : François Abou Soumah
  • Conseiller en coordination interministérielle et suivi des réformes : Thierno Souleymane Bah
  • Conseiller en stratégie économique, finance publique et financement du développement : Holomo Koni Kourouma
  • Conseillère chargée du capital humain, de la jeunesse, du sport, de l’éducation et de la formation : Yayé Mariama Diallo
  • Conseiller chargé du numérique, de la transformation digitale et de l’innovation publique : Dr Imidine Touré
  • Conseiller chargé des affaires territoriales, de la décentralisation et de la gouvernance locale : Cheikh Alioune Diallo
  • Conseiller en communication stratégique et relations publiques : Aboubacar Camara
  • Conseillère chargée de la cohésion sociale, de la citoyenneté et des dynamiques communautaires : Aminata Bérété
  • Conseillère chargée de l’environnement, de l’agriculture, de l’élevage et de l’économie bleue : Taibou Diallo
  • Conseiller chargé de la planification stratégique, du suivi-évaluation et de la performance publique : Thierno Iliassa Baldé
  • Conseiller chargé des mines, de l’énergie et des infrastructures stratégiques : Bangaly Matty
  • Conseiller chargé de la santé, de la nutrition et de la sécurité sanitaire : Dr Robert Camara
  • Conseillère chargée du suivi des projets stratégiques à financement extérieur : Kadiatou Virginie Touré

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Église catholique de Guinée : Monseigneur Vincent Coulibaly quitte ses fonctions

LEDJELY.COM

Guinée : Mamadi Doumbouya absent à Conakry, Bah Oury confirme

LEDJELY.COM

GMD : l’assemblée constitutive reportée jusqu’au retour de Doumbouya

LEDJELY.COM

Mali : Boncana Maïga, légende de la musique afro-cubaine, s’est éteint

LEDJELY.COM

Ramadan et Carême : Baka Mara revendique l’animisme et défie les religions « importées »

LEDJELY.COM

Frappes américaines contre l’Iran : Trump appelle les Iraniens à renverser leur gouvernement

LEDJELY.COM
Chargement....