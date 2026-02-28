Primature : 20 conseillers font leur entrée

Dans un décret lu à la télévision nationale dans la soirée de ce samedi 28 février, le président Mamadi Doumbouya, a procédé à une vaste série de nominations à la Primature.

Au total, vingt (20) conseillers font leur entrée dans l’appareil stratégique du gouvernement. Une réorganisation qui vise manifestement à renforcer la coordination, le suivi des réformes et la performance de l’action publique.

Ce sont :

Ministre directeur de cabinet : Dr Daouda Kamissoko

Directeur de cabinet adjoint : Lancinet Hawa Doumbouya

Chef de cabinet : Fatoumata Binta Diallo

Conseiller spécial : Dr Saïkou Oumar Baldé

Conseiller chargé de mission : Mohamed Yaya Bah

Conseiller juridique et affaires institutionnelles : Souleymane Touré

Conseiller politique, dialogue social et relations avec les acteurs nationaux : Sidi Yaya Camara

Conseiller chargé des affaires diplomatiques, de la coopération et des relations internationales : François Abou Soumah

Conseiller en coordination interministérielle et suivi des réformes : Thierno Souleymane Bah

Conseiller en stratégie économique, finance publique et financement du développement : Holomo Koni Kourouma

Conseillère chargée du capital humain, de la jeunesse, du sport, de l’éducation et de la formation : Yayé Mariama Diallo

Conseiller chargé du numérique, de la transformation digitale et de l’innovation publique : Dr Imidine Touré

Conseiller chargé des affaires territoriales, de la décentralisation et de la gouvernance locale : Cheikh Alioune Diallo

Conseiller en communication stratégique et relations publiques : Aboubacar Camara

Conseillère chargée de la cohésion sociale, de la citoyenneté et des dynamiques communautaires : Aminata Bérété

Conseillère chargée de l’environnement, de l’agriculture, de l’élevage et de l’économie bleue : Taibou Diallo

Conseiller chargé de la planification stratégique, du suivi-évaluation et de la performance publique : Thierno Iliassa Baldé

Conseiller chargé des mines, de l’énergie et des infrastructures stratégiques : Bangaly Matty

Conseiller chargé de la santé, de la nutrition et de la sécurité sanitaire : Dr Robert Camara

Conseillère chargée du suivi des projets stratégiques à financement extérieur : Kadiatou Virginie Touré

Balla Yombouno