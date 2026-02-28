Primature : 20 conseillers font leur entrée

Dans un décret lu à la télévision nationale dans la soirée de ce samedi 28 février, le président Mamadi Doumbouya, a procédé à une vaste série de nominations à la Primature.
Au total, vingt (20) conseillers font leur entrée dans l’appareil stratégique du gouvernement. Une réorganisation qui vise manifestement à renforcer la coordination, le suivi des réformes et la performance de l’action publique.
Ce sont :
- Ministre directeur de cabinet : Dr Daouda Kamissoko
- Directeur de cabinet adjoint : Lancinet Hawa Doumbouya
- Chef de cabinet : Fatoumata Binta Diallo
- Conseiller spécial : Dr Saïkou Oumar Baldé
- Conseiller chargé de mission : Mohamed Yaya Bah
- Conseiller juridique et affaires institutionnelles : Souleymane Touré
- Conseiller politique, dialogue social et relations avec les acteurs nationaux : Sidi Yaya Camara
- Conseiller chargé des affaires diplomatiques, de la coopération et des relations internationales : François Abou Soumah
- Conseiller en coordination interministérielle et suivi des réformes : Thierno Souleymane Bah
- Conseiller en stratégie économique, finance publique et financement du développement : Holomo Koni Kourouma
- Conseillère chargée du capital humain, de la jeunesse, du sport, de l’éducation et de la formation : Yayé Mariama Diallo
- Conseiller chargé du numérique, de la transformation digitale et de l’innovation publique : Dr Imidine Touré
- Conseiller chargé des affaires territoriales, de la décentralisation et de la gouvernance locale : Cheikh Alioune Diallo
- Conseiller en communication stratégique et relations publiques : Aboubacar Camara
- Conseillère chargée de la cohésion sociale, de la citoyenneté et des dynamiques communautaires : Aminata Bérété
- Conseillère chargée de l’environnement, de l’agriculture, de l’élevage et de l’économie bleue : Taibou Diallo
- Conseiller chargé de la planification stratégique, du suivi-évaluation et de la performance publique : Thierno Iliassa Baldé
- Conseiller chargé des mines, de l’énergie et des infrastructures stratégiques : Bangaly Matty
- Conseiller chargé de la santé, de la nutrition et de la sécurité sanitaire : Dr Robert Camara
- Conseillère chargée du suivi des projets stratégiques à financement extérieur : Kadiatou Virginie Touré
Balla Yombouno