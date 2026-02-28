Église catholique de Guinée : Monseigneur Vincent Coulibaly quitte ses fonctions

C’est une page qui se tourne au sein de l’Église catholique guinéenne. Dans un communiqué officiel daté du 26 février 2026, la Nonciature apostolique en Guinée annonce que le pape Léon XIV a accepté la renonciation au gouvernement pastoral de Monseigneur Vincent Coulibaly.

Affaibli par la maladie, le prélat met ainsi fin à un épiscopat marqué par l’engagement, la proximité avec les fidèles et un profond attachement à l’Église locale. Son départ, bien que pressenti ces derniers mois, suscite émotion et respect au sein de la communauté catholique.

Dans un souci de continuité institutionnelle, le Saint-Siège a aussitôt désigné son successeur. Il s’agit de Son Excellence Monseigneur François Sylla, jusque-là archevêque coadjuteur avec facultés spéciales du même archidiocèse. Une nomination qui vise à assurer une transition sereine et à préserver la stabilité pastorale.

Le départ de Monseigneur Vincent Coulibaly ouvre ainsi un nouveau chapitre pour l’Église catholique en Guinée, entre reconnaissance pour le chemin parcouru et attentes face aux défis à venir.

Balla Yombouno