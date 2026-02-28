ledjely
Accueil » Église catholique de Guinée : Monseigneur Vincent Coulibaly quitte ses fonctions
ActualitésFaits-diversGuinéeReligionSociété

Église catholique de Guinée : Monseigneur Vincent Coulibaly quitte ses fonctions

Par LEDJELY.COM

C’est une page qui se tourne au sein de l’Église catholique guinéenne. Dans un communiqué officiel daté du 26 février 2026, la Nonciature apostolique en Guinée annonce que le pape Léon XIV a accepté la renonciation au gouvernement pastoral de Monseigneur Vincent Coulibaly.

Affaibli par la maladie, le prélat met ainsi fin à un épiscopat marqué par l’engagement, la proximité avec les fidèles et un profond attachement à l’Église locale. Son départ, bien que pressenti ces derniers mois, suscite émotion et respect au sein de la communauté catholique.

Dans un souci de continuité institutionnelle, le Saint-Siège a aussitôt désigné son successeur. Il s’agit de Son Excellence Monseigneur François Sylla, jusque-là archevêque coadjuteur avec facultés spéciales du même archidiocèse. Une nomination qui vise à assurer une transition sereine et à préserver la stabilité pastorale.

Le départ de Monseigneur Vincent Coulibaly ouvre ainsi un nouveau chapitre pour l’Église catholique en Guinée, entre reconnaissance pour le chemin parcouru et attentes face aux défis à venir.

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Primature : 20 conseillers font leur entrée

LEDJELY.COM

Guinée : Mamadi Doumbouya absent à Conakry, Bah Oury confirme

LEDJELY.COM

GMD : l’assemblée constitutive reportée jusqu’au retour de Doumbouya

LEDJELY.COM

Mali : Boncana Maïga, légende de la musique afro-cubaine, s’est éteint

LEDJELY.COM

Ramadan et Carême : Baka Mara revendique l’animisme et défie les religions « importées »

LEDJELY.COM

Frappes américaines contre l’Iran : Trump appelle les Iraniens à renverser leur gouvernement

LEDJELY.COM
Chargement....