Ramadan et Carême : Baka Mara revendique l’animisme et défie les religions « importées »

En ce mois de février 2026, marqué par le croisement du Ramadan et du Carême en Guinée, la ferveur religieuse rythme le quotidien de millions de fidèles. Mais au milieu de cette double période de jeûne, une voix dissonante s’élève. Celle de Baka Mara, ancien chrétien devenu kémite, qui revendique haut et fort son identité d’« Africain authentique » et assume son refus des religions abrahamiques. Dans un entretien sans détour accordé à notre rédaction, il revient sur ses motivations à embrasser cette autre voie.

Ledjely.com : Alors que musulmans et chrétiens observent le jeûne, pourquoi vous mettez-vous en marge ?

Baka Mara : Dire que les religions abrahamiques sont majoritaires ne signifie pas qu’elles détiennent la vérité. La masse n’a pas toujours raison. Aujourd’hui, 99 % de la population mondiale évolue dans un système dirigé par un groupuscule. Nous, nous avons choisi de ne pas y être. Parce que ce système repose, selon nous, sur le mensonge et la manipulation.

Nous sommes animistes. Nous sommes des Africains authentiques. C’est pour cela que nous ne suivons pas ces religions.

Concrètement, qu’est-ce que vous adorez ?

Vous posez la question dans un cadre religieux classique. Or nous ne fonctionnons pas ainsi. Nous n’adorons pas un Dieu extérieur comme vous l’imaginez.

Chez nous, il ne s’agit pas de demander, de prier pour obtenir. Nous croyons que le créateur est présent dans toute la création. Chaque être porte une part divine. L’énergie qui nous anime, c’est cela le divin.

Nous pratiquons le culte des ancêtres à travers des libations et des rituels. La libation consiste à verser un liquide, eau ou alcool dans une calebasse ou un verre pour entrer en connexion avec nos aïeux. Nous pensons que tout est déjà en nous. D’où cette idée : “Connais-toi et éveille le Dieu qui sommeille en toi.”

La religion, selon nous, a placé Dieu à l’extérieur de l’homme, promettant paradis ou enfer, et a contribué à nous déconnecter de nous-mêmes.

Vous étiez chrétien auparavant. Pourquoi avoir quitté cette foi ?

J’ai quitté parce que j’ai compris que le christianisme comme l’islam ne sont pas des religions africaines. Elles sont venues par la violence, même si beaucoup refusent de l’admettre.

Avant de s’imposer, ceux qui les ont propagées sont venus apprendre nos traditions spirituelles. Puis ils sont repartis avec ce qu’ils avaient compris, avant de revenir nous imposer leurs doctrines.

À nos yeux, ces religions ont contribué à détruire notre spiritualité originelle et à maintenir l’Afrique dans un état d’aliénation culturelle.

Vous défendez le kémétisme sur les réseaux sociaux. De quoi s’agit-il ?

Le kémétisme renvoie à notre culture et à notre spiritualité authentiques. “Kém” signifie noir. Nos ancêtres appelaient l’Afrique “Kémtou”, la terre des noirs.

Des intellectuels africains comme Cheikh Anta Diop ou Théophile Obenga ont expliqué que pour que l’Afrique soit respectée, elle doit se désaliéner culturellement.

L’Europe se réfère à la civilisation gréco-latine. Nous devons, nous, nous référer à la civilisation égypto-nubienne. C’est cette humanité-là qui constitue notre socle.

Qu’est-ce que la religion a apporté à l’Afrique que l’Afrique n’avait pas déjà ? Et qu’est-ce qu’elle peut lui apporter qu’elle ne puisse conquérir par elle-même ?

Thierno Amadou Diallo