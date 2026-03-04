Feuilleton Moriba Kourouma : la fin du bras de fer avec le Sily ?

L’histoire semblait s’être enlisée. Elle pourrait finalement connaître un dénouement heureux. L’international guinéen Moriba Kourouma, actuellement au Celta Vigo (Liga espagnole), est sur le point de faire son retour en sélection nationale.

Absent depuis les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 face à la République démocratique du Congo et à la Tanzanie (défaites 1-0 et 2-1), le milieu formé à la La Masia s’était retrouvé au cœur d’une vive polémique.

Remplaçant contre la RDC, Moriba aurait mal digéré son statut. Des tensions internes évoquaient même une menace de départ s’il ne débutait pas le match suivant contre la Tanzanie. Le sélectionneur d’alors, Charly Paquillé, l’avait finalement titularisé. Mais la prestation du joueur n’avait pas convaincu.

La situation s’est davantage crispée après la rencontre. Selon des sources proches du staff, les superviseurs Michel Dussuyer et Lappé Bangoura auraient mal interprété certaines attitudes du joueur, notamment une supposée réaction jugée déplacée après l’avantage pris par l’adversaire. Depuis cet épisode, Moriba Kourouma s’était éloigné du Sily, privilégiant son club.

L’arrivée d’une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la Fédération Guinéenne de Football et la nomination du technicien portugais Paulo Duarte pourraient rebattre les cartes.

Le président de la fédération, Sory Doumbouya, a confirmé que des discussions ont eu lieu avec le joueur. « Nous avons rencontré Moriba Kourouma pour évoquer sa situation avec l’équipe nationale. Franchement, tout est rentré dans l’ordre. Il sera bientôt de retour parmi nous. Je ne peux pas tout révéler pour l’instant, mais le sélectionneur fera un point de presse cette semaine pour clarifier la situation », a-t-il indiqué.

Le retour de Moriba Kourouma, s’il se confirme, pourrait constituer un signal fort pour une sélection guinéenne en pleine reconstruction. Talentueux, doté d’une expérience européenne précieuse, le milieu de terrain pourrait apporter créativité et impact à un groupe en quête de stabilité et de résultats.

Le feuilleton semble toucher à sa fin. Reste désormais à voir Moriba répondre présent sur le terrain.

Lonceny Camara