Trafic de drogue : 346 boules de cocaïne saisies, cinq personnes interpellées

Un important coup de filet contre le trafic de stupéfiants vient d’être réalisé à Conakry. L’Office Central Anti-Drogue (OCAD), appuyé par les services spécialisés de la Police Nationale, a démantelé un réseau actif entre la capitale et l’intérieur du pays, à la suite de l’exploitation d’un renseignement jugé fiable.

L’opération, menée après plusieurs semaines de filature, a permis l’arrestation de cinq (5) individus, dont trois (3) femmes. Les agents ont également saisi 346 boules de cocaïne destinées, selon les premières informations, à alimenter un circuit de distribution bien structuré.

D’après le Commissaire divisionnaire Abdoulaye Sangaré, directeur central de l’OCAD, les suspects étaient sous surveillance depuis janvier 2026. Les investigations ont ciblé plusieurs quartiers stratégiques de Conakry, notamment Tombolia, Cimenterie et Sonfonia.

Les responsables de la sécurité précisent que l’opération a bénéficié de la collaboration des brigades de recherche de l’Aéroport international Ahmed Sékou Touré ainsi que du poste frontalier de Sambaïlo, dans la préfecture de Koundara. Cette coordination a été déterminante dans l’interpellation des mis en cause.

Entendus dans les locaux des services de sécurité, les suspects auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés, exprimant des regrets.

Ils ont été aussitôt déférés devant le tribunal de Mafanco pour l’ouverture d’une information judiciaire, tandis que les enquêtes se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et ramifications du réseau.

À travers cette nouvelle saisie, la Police nationale réaffirme sa détermination à traquer et démanteler les réseaux impliqués dans la détention, le transport et le trafic international de substances prohibées.

Balla Yombouno