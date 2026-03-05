Enlèvement des membres de la famille de Tibou, une enquête ouverte

Le parquet général près la cour d’appel de Kankan annonce, jeudi, l’ouverture d’une enquête judiciaire après l’enlèvement de trois personnes à Dinguiraye, membres de la famille de l’ancien ministre Tibou Kamara, par des hommes armés et encagoulés.

Selon les premières informations recueillies par le ministère public, les victimes auraient été enlevées à leur domicile par des individus armés et encagoulés qui circulaient à bord de trois véhicules de couleur noire. À ce stade, l’identité des auteurs reste inconnue.

« Le parquet général, près de la cour d’appel de Cancan, porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale qu’il a été informé des faits d’une particulière gravité relative à l’enlèvement de trois personnes citoyennes demeurant dans la commune urbaine de Dinguiraye qui seraient membres de la famille d’un ancien ministre de la République », a fait savoir le procureur général Marwan Baldé dans sa déclaration.

Au regard des éléments disponibles, ces faits pourraient être juridiquement qualifiés d’enlèvement et séquestration de personnes, d’association de malfaiteurs ainsi que de détention illégale d’armes, conformément aux dispositions prévues par le Code pénal.

« Au regard des circonstances décrites, ces faits sont susceptibles de recevoir les qualifications pénales suivantes sous réserve des résultats des investigations. Enlèvement et séquestration de personnes, association de malfaiteurs, détention illégale d’armes. Ces infractions sont prévues et punies par les articles 303, 784, 848 et suivants du Code pénal», dit-il.

Face à la gravité de la situation, le parquet général a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête judiciaire afin d’établir les responsabilités.

« conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du Code de procédure pénale, le Procureur général instruit à M. le Procureur de la République, près du tribunal de première instance de Faranah, aux juges de paix de Dinguiraye et de Dabola, au fin de procéder immédiatement à l’ouverture d’une enquête judiciaire approfondie contre X », a précisé Marwan Baldé.

Les services compétents de la police judiciaire ont également été saisis afin de mener les investigations nécessaires pour identifier et interpeller les personnes impliquées dans cette affaire.

« requérir les services compétents de police judiciaire pour toute investigation utile, identifier, interpeller et déférer devant les juridictions compétentes toute personne impliquée en qualité d’auteur, co-auteur ou complice. Mettre en œuvre toutes mesures urgentes en vue de localiser les victimes et d’assurer leur sécurité », a insisté le procureur général.

Dans sa déclaration, le parquet général condamne fermement ces faits qu’il considère comme une atteinte grave aux libertés fondamentales et à l’ordre public.

« Le Parquet général condamne avec la plus grande fermeté ces actes criminels qui troublent gravement l’ordre public et portent atteinte à l’autorité de l’État », a déclaré Marwan Baldé, rappelant que toute personne impliquée s’expose aux sanctions prévues par la loi.

Par ailleurs, le ministère public appelle les citoyens à faire preuve de calme et à coopérer avec les autorités afin de faciliter la manifestation de la vérité.

« Il appelle la population de Dinguiraye au calme, à la retenue et à la responsabilité, tout en l’invitant à une collaboration franche et sincère pour la manifestation de la vérité », a conclu le procureur général, tout en rassurant les familles des victimes que les autorités mettront tout en œuvre pour élucider ce dossier.

