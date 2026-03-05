ASK – Horoya AC : le choc du sommet qui fera basculer le championnat

Le duel entre l’Association Sportive de Kaloum et le Horoya AC s’annonce explosif. À l’approche de cette affiche majeure du championnat national, les deux prétendants au titre affûtent leurs armes. Prévu ce samedi au stade Petit Sory de Nongo, ce match au sommet entre le leader et son dauphin pourrait peser lourd dans la course au sacre.

En pleine dynamique lors de la phase retour, le Horoya AC, qui compte 39 points au classement, devra toutefois se méfier d’une équipe de l’ASK, 37 points, déterminée à frapper un grand coup. À seulement deux points d’écart au classement, l’objectif est clair pour les deux formations : s’imposer pour prendre une option dans le sprint final.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de l’ASK, Désiré Fokou, a évoqué une rivalité intense mais respectueuse, tout en affichant la détermination de son équipe.

« Avec le Horoya, il y a une rivalité sportive mais qui reste saine. C’est dommage qu’il n’y ait pas de public, mais ce genre de match, l’ASK sait les gagner. Nous sommes dans le sprint final et quand on sprinte, il est difficile de freiner. Mentalement, nous avons bien travaillé et sur le plan tactique nous avons mis des choses en place, comme d’habitude, avec quelques réglages, parce que nous savons que le Horoya est une grande équipe. Ils sont en tête et ce n’est pas un hasard », a-t-il confié.

Du côté du Horoya AC, le directeur sportif M’Baye Touré s’attend lui aussi à une confrontation intense, tout en regrettant l’absence du public.

« C’est d’abord dommage que cette rencontre se joue à huis clos. C’est un match entre le premier et le deuxième et seulement deux petits points séparent les deux équipes. L’ASK nous a battus au match aller, donc nous savons à quoi nous attendre. Notre objectif est de gagner ou au moins de préserver notre avantage, car nous sommes dans le sprint final. Ce match ne va pas forcément déterminer le champion, mais il sera extrêmement important dans le décompte final », a-t-il reconnu.

L’Association Sportive de Kaloum et le Horoya AC se retrouvent donc ce samedi au stade Petit Sory de Nongo, pour un choc qui devrait se jouer à huis clos, suite aux sanctions infligées par la Ligue Guinéenne de Football Professionnel au Gbingbin So.

Lonceny Camara