Accueil » Présidence de la République : Charlotte Daffé et Moussa Cissé nommés
ActualitésGuinéePolitique

Présidence de la République : Charlotte Daffé et Moussa Cissé nommés

Par LEDJELY.COM

Dans un décret lu sur les antennes de la télévision nationale, ce vendredi 6 mars 2026, le président de la  République Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de plusieurs hauts cadres à la Présidence de la République, renforçant ainsi le cabinet civil et le secrétariat général.

Parmi les personnalités qui font leur entrée au palais présidentiel figurent notamment Moussa Cissé, ancien directeur général de la Société nationale des pétroles, nommé conseiller chargé de l’emploi, du travail et de la protection civile, ainsi que Charlotte Daffé, ancienne ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, désormais conseillère chargée de l’assainissement et de l’environnement.

Selon le décret présidentiel, les cadres suivants sont nommés au cabinet civil du Président de la République :

  1. Conseiller juridique : Dr Alpha Oumar Camara
  2. Conseiller chargé des relations avec les institutions de la République : Dr Antoine Akoï Sovogui
  3. Conseiller chargé des questions d’infrastructure et de transport : Yaya Sow
  4. Conseiller chargé des questions d’énergie : Ali Seydouba Soumah
  5. Conseiller personnel : Thierno Mamadou Bah
  6. Conseillère chargée de la stratégie de croissance et de développement économique : Maïmouna Diakhaby
  7. Conseiller chargé de mission : Mamadou Dian Diallo
  8. Conseiller chargé de mission : Colonel Tidiane Traoré
  9. Conseiller chargé de mission : Balla Koivogui
  10. Conseiller chargé de mission : Ahmed Badara Aly Diallo
  11. Conseiller chargé de mission : Kemoko Camara
  12. Conseiller chargé de mission : Mohamed Fiman Camara
  13. Conseillère chargée de l’assainissement et de l’environnement : Charlotte Daffé
  14. Conseiller en charge de l’emploi, du travail et de la protection civile : Moussa Cissé

Le décret présidentiel a également concerné le Secrétariat général de la présidence de la République. À ce niveau, Oumar Diop a été nommé conseiller principal du ministre secrétaire général de la Présidence de la République.

