Siguiri : plusieurs orpailleurs et tricycles engloutis sous un éboulement

L’exploitation minière artisanale continue de plonger des familles dans le deuil en Haute-Guinée. Dans la journée du jeudi 5 mars 2026, un glissement de terre meurtrier s’est produit dans une mine d’or artisanale appelée Barrière, située entre Bouré Fatoya et Bouré Kofillani, dans la sous-préfecture de Kintinian, à environ 25 kilomètres du centre-ville de Siguiri.

Selon des témoignages recueillis sur place, plusieurs personnes ainsi que des engins de travail, dont des motos tricycles, ont été ensevelis dans l’éboulement.

Présent sur les lieux, Djelibakoro Lasso, propriétaire d’un tricycle qui travaillait dans la mine, explique les circonstances dans lesquelles il a appris la nouvelle.

« Moi, je suis à Bouré Boukaria. C’est ma moto tricycle qui travaille dans cette mine d’or artisanale appelée Barrière. Ils sont nombreux ceux qui travaillent ici. C’est vers 14 heures qu’on m’a informé qu’il y a eu un glissement. Quand je suis venu, j’ai trouvé que mon chauffeur est gravement blessé, on l’a envoyé à l’hôpital. Ils étaient au nombre de 11 motos tricycles, toutes ces motos sont restées dans le trou et il y a plusieurs personnes aussi. Si ce n’est pas la machine, on ne peut pas chercher les victimes. Les dégâts sont quand même énormes », a-t-il affirmé.

Un des rescapés, Souleymane Keïta, est revenu sur les circonstances du drame. Selon lui, le glissement est survenu brusquement alors que plusieurs orpailleurs se trouvaient dans le puits.

« On travaillait aujourd’hui dans la mine de Barrière entre Fatoya et Kofillani. C’est à la suite d’un grand bruit qu’il y a eu le glissement de terre. Nous étions nombreux dans le trou. Heureusement, certains d’entre nous ont pu sortir. Mais il y a plusieurs personnes, des tricycles et des motos qui sont restés dedans. Il serait impossible de dénombrer le nombre de personnes pour le moment. Même moi, je suis blessé comme ça, je dois aller à l’hôpital », a-t-il expliqué.

De son côté, Brema Camara, président du district de Fatoya 1, a donné un premier bilan provisoire.

« Une personne morte a été retrouvée d’abord et cinq personnes ont été blessées au moment où elles cherchaient à se sauver. Les recherches continuent, mais il y a beaucoup de spéculations. Le propriétaire de la mine nous a affirmé que ce sont trois personnes qui seraient encore dans le trou », a-t-il affirmé.

A signaler qu’une machine a été mobilisée sur place pour tenter de retrouver d’éventuelles victimes encore ensevelies.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri