Législatives et communales : la DGE enclenche la fixation des cautions et du plafond des dépenses de campagne

À moins de trois mois des élections législatives et communales prévues en mai prochain, la machine organisationnelle se met progressivement en marche. La Direction générale des élections (DGE) a procédé, ce jeudi 5 mars, à l’installation d’une commission financière chargée de définir les cautions de candidature et le plafonnement des dépenses de campagne pour les scrutins couplés de 2026.

Cette commission a pour mission de proposer, dans un délai très court, les montants des cautions exigées aux candidats ainsi que le plafond des dépenses de campagne pour ces élections combinées.

Dans sa communication, la directrice générale des élections, Djenab Touré, a précisé les contours du dispositif électoral mis en place.

« Nous aurons trois cautions parce que nous avons trois scrutins de liste. N’oubliez pas que ces élections sont couplées, c’est les législatives et les communales qui vont s’organiser ensemble. Pour les législatives, il y a deux scrutins : le scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour les 49 députés sur la liste nationale, et le scrutin majoritaire uni et plurinominal qui va permettre aux citoyens de désigner leurs représentants par circonscription », a-t-elle fait savoir.

Poursuivant son intervention, la directrice de la DGE a insisté sur la rigueur du cadre légal qui encadrera les dépenses électorales, soulignant que la loi ne laissera aucune place à l’improvisation budgétaire.

« La commission doit aussi nous aider à proposer un montant global pour le plafonnement des dépenses de campagne. La loi est très rigoureuse cette fois-ci, les dépenses de campagne sont contrôlées par la Cour des comptes », a indiqué Djenab Touré, avant de rappeler que le non-paiement de la caution entraîne automatiquement le rejet de la candidature.

La commission installée est présidée par l’ONASUR et comprend notamment :

un représentant du ministère de l’Économie, des Finances et du Budget ;

un représentant du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation ;

deux représentants de la Direction générale des élections.

De son côté, le président de cette commission, Mamadou Sanoussy Bah, n’a pas caché sa satisfaction au moment de prendre fonction.

« C’est un sentiment de joie, mais aussi de reconnaissance. Cette fois-ci, la charge est plus lourde vu que nous couplons les deux élections. Nous allons travailler sur deux questions : la caution et le plafonnement. Nous ferons tout pour donner un résultat qui sera accepté. Nous serons dans le délai de quatre jours », a-t-il soutenu.

Les membres de la commission disposent d’un délai de quatre à cinq jours pour finaliser leurs propositions. Les montants retenus devraient être rendus publics dans les prochains jours, avant l’ouverture officielle du dépôt des candidatures.

Aminata Camara