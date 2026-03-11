Crise de liquidité en Guinée : l’importance de fixer une date butoir pour changer les billets

La Guinée est actuellement confrontée à une crise de liquidité, caractérisée par une pénurie de billets de banque en circulation. Cette situation est exacerbée par le comportement de certains Guinéens qui refusent de déposer leur argent dans les banques et le développement accéléré de l’économie rurale dans des zones à fort impact minier et autres, préférant conserver leur argent sous forme de liquide.

Pour résoudre ce problème, il est essentiel que l’État fixe une date butoir pour changer progressivement les billets actuels, notamment les billets de 5 000 GNF et 10 000 GNF dans un premier temps.

Pourquoi cette mesure ?

Réduction de la masse monétaire en circulation : En fixant une date butoir pour changer les billets, l’État peut réduire la quantité de monnaie en circulation, ce qui contribuerait à stabiliser le système financier et à réduire l’inflation.

Encouragement au dépôt bancaire

En imposant un délai pour changer les billets, les Guinéens seront incités à déposer leur argent dans les banques, ce qui augmenterait les dépôts et permettrait aux banques de prêter davantage, stimulant ainsi l’économie.

Lutte contre la thésaurisation

La fixation d’une date butoir pour changer les billets permettrait de lutter contre la thésaurisation, qui est l’une des causes principales de la crise de liquidité en Guinée.

Modernisation du système financier

La mise en circulation de nouveaux billets constituerait un nouveau départ qui contribuerait à moderniser le système financier guinéen, en encourageant l’utilisation de moyens de paiement électroniques et en réduisant la dépendance à l’égard du liquide.

Mesures d’accompagnement :

Il est essentiel de mener une campagne de communication et de sensibilisation pour informer les Guinéens sur les raisons de cette mesure et les avantages qu’elle présente. À l’État de favoriser l’ouverture de banques primaires dans les 2/4 des sous-préfectures d’ici fin 2027, car l’économie rurale est en pleine mutation depuis 2021.

Amélioration des services bancaires

Les banques doivent améliorer leurs services pour encourager les Guinéens à déposer leur argent et à utiliser les moyens de paiement électroniques.

Renforcement de la réglementation

Il est nécessaire de renforcer la réglementation pour lutter contre la thésaurisation et encourager les Guinéens à déposer leur argent dans les banques.

En conclusion, la fixation d’une date butoir pour changer les billets actuels par les nouveaux billets de 5 000 GNF et 10 000 GNF est une mesure nécessaire pour résoudre la crise de liquidité en Guinée. Cette mesure doit être accompagnée d’actions visant à encourager les Guinéens à déposer leur argent dans les banques et à utiliser les moyens de paiement électroniques.

Lansana DIAWARA

Directeur Général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI)

Ancien Président de l’Association Guinéenne des Usagers des Banques (AGUB)