Gueckédou : vent de panique en ville, le préfet rassure la population

Alors que les tensions restent encore palpables à la frontière de Kiéssènèye, un vent de panique a soufflé ce mercredi 11 mars 2026 sur la ville de Gueckédou. Ce mercredi, jour du marché hebdomadaire, la rumeur s’est rapidement propagée dans la ville, évoquant une prétendue incursion à la frontière Libérienne. Pris de court par cette information finalement infondée, plusieurs citoyens ont commencé à quitter précipitamment la ville.

Informé de la situation, le préfet de Gueckédou, qui se trouvait alors à la frontière pour calmer les tensions, s’est aussitôt rendu en ville. S’appuyant sur les médias locaux pour rassurer les habitants, le préfet, le général Kandia Mara, a appelé la population au calme et à la sérénité.

« Je m’adresse à la population de Gueckédou en ce moment précis pour la dire que cette information qui crée un vent de panique en ville n’est pas fondée. Je viens de la frontière de Kiéssènèye où nos hommes sont postés, la tension qui était là, c’est entre les jeunes de Gueckédou et de Foya (Libéria) qui voulaient chacun franchir les frontières. Nous on a pu calmer nos jeunes et du côté du Libéria, pour contenir les jeunes, leurs militaires ont fait des tirs de sommation. C’est là les colporteurs des fausses nouvelles, ont véhiculé en ville en disant que Gueckédou est attaqué. Mais, j’ai demandé à la police de me trouver celui qui est l’origine de cette mauvaise nouvelle. Je rassure que les choses se gèrent et vaquer à vos affaires », a rassuré le préfet de Gueckédou.

Pour l’heure, la population, encore marquée par la psychose, se souvient des incursions rebelles de l’an 2000 menées depuis le Liberia et la Sierra Leone, ce qui explique la rapidité avec laquelle la rumeur a semé la panique.

Il convient de signaler que la Guinée et le Libéria tentent de trouver une solution diplomatique à leur différend.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour ledjely.com