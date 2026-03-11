Crise de liquidité : le SAMEL dénonce des accusations contre les agents Orange Money 

Le Syndicat des Acteurs de la Monnaie Électronique en Guinée (SAMEL-G) s’inquiète de la montée des tensions visant les points de vente Orange Money. Dans un communiqué publié ce mercredi, l’organisation dément des rumeurs accusant certains agents de privilégier une catégorie spécifique lors des opérations de retrait.

Le syndicat qualifie ces accusations d’« infondées », expliquant que les difficultés rencontrées par les usagers sont plutôt liées à la crise de liquidité qui frappe actuellement le pays, réduisant la capacité des points de vente à satisfaire toutes les demandes.

Face aux menaces signalées contre certains agents, le SAMEL appelle les gérants qui se sentent en danger à suspendre leurs activités et à fermer leurs points de vente jusqu’à nouvel ordre.

Le syndicat interpelle également le gouvernement et la Banque centrale afin que des mesures urgentes soient prises pour améliorer l’approvisionnement en liquidités et stabiliser le circuit monétaire.

Par ailleurs, il invite la population au calme, rappelant que les agents de points de vente ne sont pas responsables de la politique monétaire mais jouent un rôle de facilitateur dans les transactions quotidiennes.

Ledjely.com