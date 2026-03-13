Orpaillage en Guinée : les machines Poclain désormais interdites sur les sites artisanaux

Face aux impacts environnementaux et aux risques d’accidents dans les zones minières, le gouvernement guinéen a décidé d’interdire l’utilisation des engins lourds sur les sites d’orpaillage artisanal. L’annonce a été faite dans un communiqué conjoint diffusé vendredi 13 mars 2026 à la télévision nationale.

La décision a été prise par les ministres de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, ainsi que de l’Environnement et du Développement durable, Djami Diallo.

Selon le communiqué, cette interdiction vise notamment les machines de type Poclain, les bulldozers, les tractopelles ainsi que tout autre engin mécanique similaire, désormais proscrits sur l’ensemble des sites d’orpaillage artisanal du pays.

Le gouvernement justifie cette mesure par l’urgence de protéger l’environnement, les populations et leurs biens. Les autorités estiment que l’utilisation massive de ces machines dans les zones d’exploitation artisanale accélère la dégradation des sols, la pollution des cours d’eau et la destruction des écosystèmes, tout en augmentant considérablement les risques d’accidents mortels sur les sites miniers.

Au-delà de l’enjeu environnemental, cette décision s’inscrit également dans la volonté de l’État de mieux encadrer et formaliser le secteur de l’orpaillage artisanal, souvent marqué par des pratiques illégales et incontrôlées. Les autorités entendent ainsi freiner l’exploitation anarchique de l’or, faire respecter les normes environnementales et renforcer la protection des communautés vivant à proximité des zones minières.

Balla Yombouno