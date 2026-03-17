Crise frontalière : « Nous étions à un doigt de la guerre », réagit Dr Morissanda Kouyaté

Ce lundi 16 mars 2026, la Guinée a accueilli un sommet crucial de la Mano River Union, réunissant la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria pour résoudre des différends frontaliers qui menaçaient de dégénérer. La Côte d’Ivoire était présente en tant que pays témoin, renforçant l’importance régionale de cette rencontre.

Le ministre guinéen des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, a exprimé toute la gravité de la situation et la valeur du dialogue africain :

“Nous étions à un doigt de la guerre. L’arbre à palabres africain a fini par éteindre le feu. Merci à leurs Excellences: Président Général Mamadi Doumbouya, Président Joseph Nyuma Boakai, Président Brigadier (Rtd) Maada Bio”, a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Cette déclaration illustre le rôle vital de la diplomatie et des mécanismes africains de règlement des conflits. Le sommet marque un tournant dans la région, rappelant que la paix reste toujours possible lorsque le dialogue prime sur l’affrontement.

Siby