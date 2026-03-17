Gestion des déchets : Sanoyah étouffe sous les immondices

Dans la commune urbaine de Sanoyah, la gestion des déchets reste un casse-tête persistant, malgré les efforts annoncés par les autorités communales. À Conakry, la situation ne s’améliore guère : depuis plusieurs jours, des montagnes d’ordures s’amoncellent le long des routes et dans les marchés, offrant un spectacle aussi inquiétant que dégradant.

Ce lundi 16 mars, un tour effectué dans plusieurs artères et marchés de Sanoyah révèle une réalité alarmante. Partout, les immondices s’accumulent, dégageant des odeurs nauséabondes et rendant l’air presque irrespirable pour les riverains.

« Nos vies sont en danger dans ce marché. Nous cohabitons avec des tas d’ordures qui peinent à être ramassés. Les PME qui venaient ramasser les ordures ne viennent plus. Quant aux autorités, elles font de leur mieux, mais jusqu’à présent les ordures sont toujours là », déplore une commerçante, interrogée en langue soussou.

En cette période de Ramadan et de Carême, les habitants de Sanoyah lancent un appel pressant aux autorités pour une réaction rapide et efficace. Face à l’ampleur du problème, certains suggèrent la mise en place d’une brigade de salubrité pour endiguer cette insalubrité grandissante.

« Depuis quelques jours, nos marchés sont envahis par les ordures qui peinent à être ramassées. Pourtant, nous payons régulièrement les taxes. On se demande bien à quoi elles servent. Nous sommes exposés à toutes sortes de maladies. C’est pourquoi nous demandons l’aide des autorités communales afin de débarrasser ces ordures ou de mettre en place une brigade de salubrité, ou encore des mécanismes pour mettre fin à cette situation », indique une autre commerçante.

Balla Yombouno