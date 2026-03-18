L’héritage colonial à l’épreuve : le différend frontalier du fleuve Mano

La région de l’Union du Fleuve Mano, qui lie la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia, constitue l’un des espaces les plus complexes de l’Afrique de l’Ouest. Cet espace est défini par une géographie partagée mais fracturée par des frontières héritées de l’histoire coloniale. Les frontières dans cette zone ne sont pas seulement des limites administratives, mais des cicatrices historiques. Elles résultent de traités signés à la fin du 19ème siècle par des puissances européennes qui ne connaissaient pas le terrain. Si ces trois nations partagent des liens ethniques et économiques séculaires, elles sont également prisonnières de frontières tracées à la fin du 19ème siècle par les puissances coloniales, sans égard pour les bassins hydrographiques ou les territoires ancestraux. Entre Conakry, Freetown et Monrovia, les lignes de démarcation héritées de la colonisation continuent de nourrir des tensions diplomatiques et sécuritaires. Derrière le dossier emblématique de Yenga ou les richesses de la forêt du Mano, se joue un défi de souveraineté que l’Union du Fleuve Mano peine encore à stabiliser.

Analyse d’un triangle stratégique où la frontière hésite entre barrière et pont

C’est un mal africain bien connu, mais dont les symptômes restent particulièrement aigus dans cette partie de l’Afrique de l’Ouest. À la fin du 19èmesiècle, les diplomates français et britanniques, confortablement installés dans leurs bureaux européens, dessinaient les contours de la Guinée et de la Sierra Leone à l’aide de cartes imprécises. Le Liberia, de son côté, tentait de préserver son intégrité face aux appétits coloniaux. Le résultat, des frontières qui coupent des villages en deux, séparent des familles de l’ethnie Kissi, Kpelle, Toma et utilisent des cours d’eau capricieux comme limites étatiques. Le problème, c’est que la nature bouge, mais les traités, eux, sont censés rester fixes. Lorsque le thalweg[1], la ligne la plus profonde d’un fleuve, change de côté à cause de l’érosion, c’est toute une portion de territoire qui bascule virtuellement chez le voisin, déclenchant l’ire des administrations locales.

L’origine des différends remonte à la Conférence de Berlin (1884-1885), où les puissances coloniales ont découpé l’Afrique sans considération pour les réalités sociolinguistiques. Pour la zone « Guinée, Sierra Leone, Libéria », les limites ont été fixées par une série de conventions entre 1882 et 1911. La frontière entre la Guinée et la Sierra Leone suit en grande partie le cours du fleuve Makona (ou Moa).

Le problème est que les cours d’eau africains sont instables, l’érosion et les crues déplacent le lit du fleuve, déplaçant théoriquement la frontière de plusieurs mètres, voire kilomètres, au fil des décennies. La zone de Yenga est le point névralgique, en 1912, un accord stipulait que la frontière passait par la rive gauche du fleuve, plaçant Yenga en Sierra Leone. Cependant, l’interprétation de l’usage des eaux et des terres arables par les populations guinéennes a toujours créé une zone grise.

L’espace de l’Union du Fleuve Mano, où convergent les destins de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria, est bien plus qu’une simple zone géographique, c’est le cœur battant d’une Afrique qui cherche encore à guérir des cicatrices de son passé. Depuis plus d’un siècle, des lignes tracées à la règle dans des chancelleries européennes ont divisé des familles, fragmenté des terroirs et transformé des cours d’eau nourriciers en barrières de méfiance. Aujourd’hui, le différend frontalier dans cette région, illustré par le symbole de Yenga ou les convoitises autour des Monts Nimba, ne peut plus être traité comme une simple querelle de bornage technique. Il est le symptôme d’une souveraineté qui s’essouffle à surveiller des frontières poreuses au lieu de bâtir des ponts de prospérité.

Alors que les ressources naturelles, fer, diamant, or, dorment sous ces sols disputés, les populations Kissi, Toma et Manon continuent de vivre une réalité transnationale, bravant chaque jour l’absurdité d’administrations publiques qui les traite en étrangers sur leurs propres terres ancestrales.

Si un nom devait résumer cette instabilité, ce serait Yenga. Ce petit village situé sur la rive sud de la rivière Makona est devenu le symbole de l’enlisement diplomatique entre la Guinée et la Sierra Leone. Occupé par l’armée guinéenne au milieu des années 2000 pour freiner les incursions des rebelles du Revolutionary United Front (RUF) pendant la guerre civile sierra-léonaise, le hameau n’a jamais vraiment retrouvé une paix administrative totale. Malgré des accords de principe et des poignées de mains au sommet de l’État, la présence sécuritaire et la question des droits de pêche et d’agriculture transforment chaque incident local en une crise nationale. Yenga n’est pas qu’un bout de terre, c’est une question de fierté nationale qui hante les couloirs des ministères de la Défense à Conakry et Freetown. Au-delà de la diplomatie officielle, la réalité du terrain est celle d’une économie de l’ombre. La zone forestière, riche en diamants, or et bois précieux, souffre d’une porosité grise. Dans ces confins où l’État est parfois lointain, les exploitants miniers illégaux et les trafiquants profitent du flou des tracés pour passer d’une juridiction à l’autre, échappant ainsi aux taxes et aux poursuites. Les guerres civiles sanglantes du Liberia et de la Sierra Leone ont laissé derrière elles des réseaux de circulation d’armes légères. Aujourd’hui, la crainte de voir ces frontières redevenir des bases arrières pour des mouvements de déstabilisation ou des groupes criminels organisés oblige les trois capitales à une vigilance de tous les instants. Les guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone ont forcé à juste titre la Guinée à militariser ses frontières pour stopper l’infiltration des rebelles. Cette occupation sécuritaire, bien que justifiée au départ par la survie de l’État, s’est muée en une présence territoriale prolongée, perçue par les voisins comme une annexion de facto.

Les causes de ce différend frontalier ne sont pas uniquement cartographiques, elles sont profondément ancrées dans les besoins des États et des populations. Le « Triangle de la Mano » repose sur un socle géologique riche en diamants alluvionnaires. À la frontière guinéo-libérienne, monts Nimba, les gisements de fer et d’or attisent les convoitises. La maîtrise du territoire permet de contrôler les droits d’extraction et de taxer le commerce transfrontalier. Les populations Kissi, présentes dans les trois pays, ne reconnaissent pas la frontière comme une limite de propriété. Les agriculteurs guinéens cultivent souvent des terres situées administrativement en Sierra Leone ou au Libéria, provoquant des heurts avec les gardes-frontières lors des récoltes. Historiquement, les régimes de Conakry, Freetown et Monrovia se sont souvent accusés mutuellement de soutenir des mouvements d’opposition ou des groupes armés. La frontière devient alors un « no man’s land » sécuritaire où chaque mouvement est interprété comme une agression.

Pendant les guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone, les villages Toma et Kissi en Guinée ont accueilli des milliers de réfugiés. Si cette solidarité ethnique a sauvé des vies, elle a aussi attiré des incursions armées et des représailles militaires, laissant des traumatismes psychologiques encore visibles aujourd’hui. La présence constante de soldats dans les villages frontaliers modifie les rapports sociaux. Les couvre-feux ou les restrictions de mouvement lors de pics de tension diplomatique paralysent la vie sociale et culturelle (cérémonies traditionnelles, marchés hebdomadaires). L’impact de ces tensions frontalières sur les populations locales, particulièrement les ethnies Kissi présents dans les trois pays, et Toma/Loma présents en Guinée et au Libéria, est profond car il touche à l’essence même de leur identité et de leur survie quotidienne. Pour ces communautés, la frontière n’est pas une limite nationale, mais une cicatrice artificielle qui traverse leurs terres ancestrales. L’ethnie Kissi, par exemple, occupe une zone de convergence appelée le « Bec de Perroquet ». La frontière sépare des villages qui partagent la même langue, les mêmes rites d’initiation et les mêmes structures sociales. Pour un villageois Kissi, l’allégeance va d’abord au chef de clan ou au chef de terre, avant l’État de Conakry, de Freetown ou Monrovia. Les tensions frontalières transforment des parents en « étrangers » du jour au lendemain, rendant les visites familiales ou les mariages sujets à des contrôles militaires humiliants. Lors des périodes électorales, ces populations sont souvent suspectées de « double vote » ou de ne pas être de « vrais citoyens », ce qui crée un sentiment de marginalisation et de frustration envers les autorités centrales. Les agriculteurs qui transportent du riz, du café ou du cacao de leurs champs vers le marché le plus proche, souvent de l’autre côté de la frontière, sont fréquemment victimes de rackets ou de confiscations. Ce qui est un échange naturel pour eux est perçu comme de la « contrebande » par les douanes.

Dans des zones comme Yenga, les paysans ne savent plus à qui payer l’impôt foncier ou à quelle autorité s’adresser pour régler un litige lié à la terre. Cette insécurité foncière décourage l’investissement agricole et maintient les populations dans la précarité. L’instabilité de ces zones n’est pas une fatalité, mais la conséquence d’un modèle de gestion sécuritaire qui a atteint ses limites.

Face aux défis du 21ème siècle, changement climatique, pressions démographiques et terrorisme transfrontalier, le temps n’est plus à la défense de chaque pouce de terre par les armes, mais à l’audace de l’intégration. Il s’agit de transformer ces zones de friction en pôles de croissance partagée. Pour sortir de l’impasse, les solutions doivent passer d’une logique de confrontation à une logique d’intégration. Il est impératif de passer de la « frontière papier » à la « frontière réelle ». Plutôt que d’avoir trois armées face à face, l’instauration de patrouilles mixtes, soldats guinéens et sierra-léonais par exemple, permet de lutter contre la criminalité, trafic d’armes, de drogues, tout en instaurant un climat de confiance mutuelle. Partager les renseignements en temps réel pour éviter les malentendus lors d’incidents mineurs. Favoriser une intégration économique et sociale, en transformant les zones de conflit en pôles de développement. Si les trois pays investissent ensemble dans un marché transfrontalier moderne à la jonction des frontières, l’intérêt économique de la paix surpassera celui du conflit. Faciliter l’obtention de laisser-passer pour les populations riveraines, permettant aux familles divisées par la colonisation de circuler librement, réduisant ainsi le ressentiment envers l’autorité centrale.

L’analyse de la gestion des ressources naturelles, particulièrement dans la zone des Monts Nimba, point de rencontre entre la Guinée, le Libéria et la Côte d’Ivoire, et les zones diamantifères de la Sierra Leone, révèle un paradoxe, ces richesses sont à la fois un moteur de conflit et une opportunité de paix durable. Le massif du Nimba contient l’un des gisements de minerai de fer les plus riches au monde. Cependant, sa situation géographique crée un défi stratégique majeur. Pour la Guinée, évacuer le fer du Nimba via son propre territoire a nécessité la construction d’un chemin de fer immense, le projet Simandou/Transguinéen. L’option la plus courte et la moins coûteuse était de passer par le Libéria via le port de Buchanan. Mais cette dépendance logistique risque de créer des tensions, le Libéria peut utiliser l’accès à son rail comme levier diplomatique, tandis que la Guinée craint de perdre une part de sa souveraineté économique en dépendant des infrastructures d’un voisin. Les activités minières d’un côté de la frontière affectent les sources d’eau et la biodiversité, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, de l’autre côté, provoquant des protestations des populations locales qui subissent les pollutions sans toujours voir les bénéfices financiers. Dans les zones habitées par les Kissi et les Toma, à la frontière avec la Sierra Leone, district de Kono, le diamant a longtemps été au cœur de l’instabilité.

La facilité avec laquelle on peut traverser la frontière à pied permet aux mineurs artisanaux de vendre leurs pierres là où le prix est le plus avantageux ou là où les contrôles, processus de Kimberley, sont les moins stricts. Cela prive les États de revenus fiscaux importants. Historiquement, le contrôle des mines frontalières a servi à financer des groupes armés, aujourd’hui, bien que les guerres soient finies, des réseaux criminels continuent d’exploiter le manque de clarté sur la délimitation pour s’approprier des zones d’extraction illégales.

Pour transformer ces ressources en facteurs de stabilité, plusieurs mécanismes peuvent être mis en place. Finaliser des accords juridiques contraignants permettant à la Guinée d’utiliser les rails libériens contre des redevances équitables. Cela lie les économies des deux pays, si l’un est instable, l’autre perd de l’argent, ce qui force à la paix. Aligner les taxes et les réglementations sur l’or et le diamant entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone pour décourager la contrebande transfrontalière. Créer un fonds alimenté par une partie des revenus miniers pour construire des infrastructures, routes, centres de santé, bénéficiant aux populations Kissi et Toma des trois pays simultanément. La gestion des ressources naturelles montre que le différend frontalier ne peut être réglé par la seule présence militaire. Tant que le fer ou le diamant seront perçus comme des richesses à « voler » au voisin, la tension persistera. Si ces ressources deviennent des projets industriels partagés, la frontière s’effacera au profit d’un couloir de croissance.

Les frontières entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ne doivent plus être perçues comme des lignes de fracture héritées de la colonisation, mais comme des espaces d’intégration. La persistance de différends, comme celui de Yenga ou des zones minières des Monts Nimba, freine l’essor économique de la région et fragilise les populations locales, Kissi, Toma/Loma, Manon.

L’imprécision des tracés étant le premier levier d’instabilité, il faut lancer un programme tripartite de délimitation utilisant la technologie GPS et l’imagerie satellite pour traduire les textes de 1912 en coordonnées géospatiales indiscutables. Créer une instance de médiation permanente sous l’égide de l’Union du Fleuve Mano pour traiter les litiges fonciers ruraux avant qu’ils ne s’enveniment. Remplacer les déploiements militaires solitaires par des unités conjointes (ex: soldats guinéens et sierra-léonais patrouillant ensemble) pour sécuriser les zones diamantifères et agricoles. Former les agents de douane et de sécurité aux droits de l’homme et aux spécificités culturelles des populations locales afin de réduire le racket et les tensions aux points de passage. La paix dépend de la prospérité des riverains, si la frontière rapporte, personne ne voudra la guerre. Créer une carte d’identité transfrontalière pour les populations vivant à moins de 20 km de la ligne, garantissant la libre circulation pour les activités agricoles et familiales. Investir dans des centres de santé et des écoles « bi-nationaux » situés sur la zone frontalière, financés conjointement, pour transformer ces lieux en centres de services et de rencontre.

Sécuriser juridiquement l’utilisation des infrastructures pour lier organiquement les économies nationales. Aligner les fiscalités sur les minerais pour éliminer les circuits de contrebande qui profitent de la porosité des frontières. Obliger les multinationales à investir une part de leurs profits dans des projets de développement touchant les communautés des deux côtés de la frontière (projets transnationaux). Reconnaître officiellement les chefs Kissi et Toma comme médiateurs dans la résolution des conflits de voisinage transfrontaliers. Encourager les célébrations communes pour renforcer le sentiment d’appartenance à un espace culturel unique, au-delà des drapeaux nationaux.

Si les trois pays collaborent pour gérer les fleuves, la frontière devient un objet de partage plutôt que de dispute. Le développement des infrastructures transfrontalières est également crucial. La construction de ponts et de routes permet de canaliser le commerce vers des points de passage officiels. En officialisant les échanges, les États récupèrent des recettes douanières et renforcent leur présence légitime auprès des populations périphériques. La résolution des différends nécessite aussi une implication des autorités coutumières. Les chefs de village ont souvent plus d’influence que les préfets pour régler les micro-conflits fonciers. La diplomatie au sommet doit être complétée par une diplomatie de proximité. Les commissions techniques mixtes doivent inclure des représentants locaux pour garantir l’acceptabilité des tracés. Un autre enjeu émergent est celui de la protection de l’environnement. La forêt du Mano est un patrimoine écologique unique menacé par la déforestation et l’agriculture de brûlis. La coopération environnementale transfrontalière pourrait devenir un nouveau domaine de pacification, en créant des parcs naturels partagés où la frontière s’efface devant l’écologie. Malgré ces pistes, des obstacles politiques subsistent. Les nationalismes sont souvent utilisés par les dirigeants pour détourner l’attention des crises internes. Agiter le drapeau de la souveraineté sur un village frontalier est une stratégie de communication efficace pour mobiliser l’opinion publique. Pourtant, la réalité économique impose l’intégration car, aucun des trois pays ne peut prospérer isolément dans un monde globalisé où les blocs régionaux dominent. L’avenir de ces frontières repose sur le concept de « frontière-pont ». Il s’agit de considérer la ligne de séparation comme une zone d’interface et d’échange dynamique. Si la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia réussissent à stabiliser leurs confins, ils deviendront un modèle pour le reste du continent africain. La paix durable ne se décrète pas seulement dans les capitales, elle se construit chaque jour dans les marchés transfrontaliers et dans les patrouilles conjointes.

Pour enrayer les différends frontaliers, la Guinée doit adopter une posture de leadership collaboratif. La sécurité nationale ne se construit pas derrière des barbelés, mais à travers la création de zones de croissance commune. En transformant le « Bec de Perroquet » et les « Monts Nimba » en laboratoires de l’intégration africaine, la région pourra enfin tourner la page de l’instabilité.

L’histoire des frontières entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ne doit plus s’écrire à l’encre de la méfiance ou au bruit des patrouilles militaires. Ce que nous appelons aujourd’hui des « différends » sont en réalité des appels urgents à la modernité et à la solidarité. Si nous persistons à voir la frontière comme un mur, elle restera un foyer d’instabilité, un refuge pour les trafics et un obstacle pour nos populations. Si, au contraire, nous avons l’audace de la voir comme une couture, elle deviendra le point d’ancrage d’une Afrique de l’Ouest prospère et intégrée.

L’enjeu dépasse largement la simple pose de bornes en béton à Yenga ou dans les Monts Nimba. Il s’agit de rendre justice aux peuples Kissi, Toma et Manon en alignant la loi des États sur la réalité de leurs vies. La paix durable ne viendra pas de la force, mais de la capacité de nos gouvernements à transformer chaque mine de fer, chaque diamant et chaque fleuve frontalier en un projet commun. En finir avec ces contentieux, c’est choisir de ne plus être les otages d’un découpage colonial obsolète pour devenir les architectes de notre propre géographie. Le temps est venu de faire de l’espace de la Mano non plus un triangle de tensions, mais un sanctuaire de paix. Car au bout du compte, ce qui définit la grandeur d’une nation, ce n’est pas la rigidité de ses frontières, mais la fluidité et la dignité des échanges qu’elle entretient avec ses frères de sang et de sol.

Une étude réalisée par le Centre d’analyse et d’Études Stratégiques de Guinée

Aliou BARRY

Directeur du Centre, Chercheur associé à l’Institut de Prospective et de Sécurité en Europe (IPSE)

[1] Dans le droit international, lorsqu’un fleuve sépare deux pays, la frontière est souvent fixée sur le thalweg (le milieu de la voie navigable) plutôt qu’au milieu géométrique des deux rives.