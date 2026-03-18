Crise de liquidité en Guinée : le Forum civil démonte la solution des nouveaux billets

Alors que le président de la République a ordonné l’impression de nouveaux billets pour injecter davantage de liquidités dans l’économie, asphyxiée par une rareté persistante du cash, le Forum civil guinéen s’inscrit en faux contre cette décision. Lors d’une conférence de presse, l’organisation a clairement affirmé que cette mesure ne saurait constituer une réponse efficace à la crise de liquidité que traverse le pays depuis plusieurs semaines.

Pour Ibrahima Balaya Diallo, cette initiative manque de rigueur et de vision économique. « Une réforme monétaire ne se fait pas de manière improvisée. Ceux qui thésaurisent trouveront toujours des moyens de contourner. Beaucoup convertissent leur argent en devises et le conservent. C’est la réalité », a-t-il indiqué.

Au-delà de cette critique, le Forum civil pointe des causes plus profondes. Selon son analyse, la crise actuelle trouve son origine dans « des erreurs économiques ». Ibrahima Balaya Diallo met notamment en cause la gestion de la dette publique, qui fragilise aujourd’hui les banques commerciales.

« S’il y a un emprunt de l’État vis-à-vis des banques primaires et que le remboursement ne suit pas de manière fluide, il va sans dire que cela crée des problèmes. Et c’est justement le problème que nous avons. C’est vrai que récemment, certains ont voulu déplacer le débat, mais nous ne sommes pas dupes. Ce n’est pas un problème conjoncturel, c’est un problème structurel. Il y a des difficultés que nous avons constatées… L’État doit déjà rembourser sa dette envers les banques primaires », a-t-il poursuivi.

Dans la même dynamique, il insiste sur la nécessité de restaurer la confiance dans le système financier. « Cela facilitera la situation. La rareté de la liquidité relève avant tout d’un problème de confiance », a-t-il soutenu.

À travers cette sortie, le Forum civil guinéen appelle implicitement les autorités à privilégier des réformes structurelles plutôt que des solutions de court terme jugées inefficaces.

Balla Yombouno