Matam : Badra Koné prêt à quitter son fauteuil pour se lancer à la conquête de la mairie

Le compte à rebours est lancé à Matam. À l’issue de la présentation de son bilan annuel de gestion, le président de la délégation spéciale, Aliou Cheickna Badra Koné, a annoncé ce mardi 24 mars son intention de quitter ses fonctions dans les prochaines heures ou jours, afin de briguer un mandat lors des prochaines élections communales.

Face à la presse, l’actuel patron de l’exécutif communal s’est inscrit dans le respect strict des nouvelles directives du ministère de l’Administration du territoire.

« Moi Badra Aliou Chekna Koné, m’inscris dans la logique de respecter la décision qui a été prise par le ministre de l’Administration des Territoires aujourd’hui. La décision qui demande aux Présidents des délégations spéciales, s’ils veulent candidater, de quitter leur poste. Je pense que je vais quitter mon poste dans quelques heures ou quelques jours pour me porter candidat à l’élection communale de Matam…Mon envie, c’est de ne pas trahir les populations de Matam. J’ai été élu en 2018. Le conseil communal d’alors m’a élu deuxième adjoint au maire de 2019 à 2022. De 2022 à 2023, j’ai été premier adjoint au maire. Je suis parti de la mairie à la fin de la mandature qui avait été donnée au conseil communal de Matam d’alors », a-t-il indiqué.

Dans la foulée, il a rappelé l’existence d’une circulaire du ministère de l’Administration du territoire autorisant les présidents de délégations spéciales à se porter candidats, sous réserve de démission préalable.

« C’était dans un principe de respect des règles. Aujourd’hui, le ministre de l’administration du territoire a fait une communication, une lettre circulaire qui est virale sur les réseaux sociaux, qui interpelle tous les présidents de délégation spéciale, les indiquant la possibilité de se porter candidat, mais à condition de quitter leur poste », a-t-il souligné.

Toutefois, Badra Koné temporise encore. Il annonce une décision définitive dans les prochaines 48 heures, après concertation avec sa base politique.

« On ne laissera pas tout cet exploit dormir. On fera en sorte que toutes ces réalisations soient possibles. On fera en sorte que Badra Koné et les autres qui l’accompagneront soient élus à Matam et avoir un mandat pour montrer aux yeux des populations de Matam, des populations de Conakry et les populations du monde entier, leur capacité à impacter la vie des citoyens de Matam », a-t-il poursuivi.

Une sortie qui sonne déjà comme le début d’une campagne électorale anticipée dans la commune de Matam.

Aminata Camara