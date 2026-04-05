Extension du stade de Boké : simple lifting ou véritable transformation ?

À Boké, le lancement des travaux d’extension du stade du 1er Mai suscite autant d’espoir que d’interrogations. Présentée comme une étape décisive pour l’accueil des compétitions nationales, cette initiative devra toutefois convaincre par sa rigueur, son respect des normes et sa capacité à répondre durablement aux attentes des acteurs du football local. Les travaux d’agrandissement et de mise aux normes de la pelouse synthétique ont été officiellement lancés ce samedi 4 avril 2026, selon une annonce faite aux autorités sportives.

Dans un communiqué, le directeur du stade, Jack Andréa, a précisé que cette initiative s’inscrit dans une dynamique de modernisation des infrastructures sportives de la région.

« Cette mission vise à superviser les travaux d’extension de la pelouse synthétique de notre stade, en étroite collaboration avec les techniciens de la société UMS et des partenaires turcs », a-t-il indiqué.

L’objectif est sans équivoque : obtenir l’homologation du stade conformément aux normes de la Fédération guinéenne de football, afin de permettre à Boké d’accueillir des rencontres de Ligue 1, Ligue 2, ainsi que celles de la Nationale 1 et 2.

Sur le terrain, le démarrage effectif des travaux suscite déjà un réel engouement. Autorités locales et acteurs sportifs saluent unanimement une avancée majeure, porteuse d’espoir pour l’essor du football dans la région.

Pour beaucoup, ce chantier représente bien plus qu’une simple rénovation : il ouvre la voie à l’organisation prochaine de compétitions nationales dans des conditions optimales, renforçant ainsi la place de Boké sur la carte du football guinéen.

La ligue régionale de football n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance envers le président de l’UDK, le Général Mathurin Bangoura, pour son implication déterminante dans la concrétisation de ce projet.

Si le chantier du stade du 1er Mai à Boké représente un pas concret vers la modernisation des infrastructures sportives, son succès réel dépendra de la qualité des travaux, du respect des délais et de la capacité des autorités à transformer cette ambition en résultats tangibles sur le terrain. Pour les acteurs et supporters du football local, c’est une lueur d’espoir : Boké pourrait enfin se hisser parmi les villes capables d’accueillir des compétitions nationales dans des conditions dignes de ce nom.

Mamadou Bah, depuis Boké