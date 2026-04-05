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Pâques : Mamadi Doumbouya adresse un message d’espérance et d’unité aux Guinéens

Par LEDJELY.COM

En ce dimanche de Pâques, symbole de renouveau et de victoire sur l’adversité, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a adressé ses vœux chaleureux à tous les compatriotes et fidèles chrétiens de Guinée.

Dans un message diffusé sur ses canaux, le chef de l’État rappelle que cette fête n’est pas seulement un moment de recueillement et de foi, « Cette fête est un moment de recueillement, de foi et de partage. Elle nous rappelle l’importance du pardon, de la solidarité et de l’amour du prochain, valeurs essentielles à la consolidation de notre unité nationale et à la construction d’une Guinée apaisée et prospère», a-t-il écrit.

« Puisse cette célébration inspirer en chacun de nous un renforcement de notre foi en l’avenir, ainsi qu’un engagement renouvelé au service de notre patrie », a souligné le président, appelant à une foi renforcée en l’avenir et à la contribution de tous au développement du pays.

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