Horoya AC – Hafia FC : un choc décisif qui peut sceller le sort du championnat

À trois journées de la fin, tous les regards sont tournés vers le duel explosif entre le Horoya AC et le Hafia FC. Prévu ce samedi au stade de Yorokoguia, ce match a des allures de finale. Les deux géants du football guinéen sont à égalité parfaite au classement, et le vainqueur prendra une sérieuse option sur le titre de la Ligue 1 Guicopress saison 2025-2026.

En prélude à cette confrontation au sommet, les deux entraîneurs ont donné le ton en conférence de presse.

Du côté du Hafia, le technicien algérien a tenu à relativiser l’enjeu, tout en reconnaissant la difficulté de la rencontre.

« C’est un match qu’on a préparé sans pression comme toutes les autres rencontres, en sachant pertinemment que c’est un match assez pertinent, mais pour moi pas à l’allure d’une finale parce qu’on ne peut pas manquer de respect aux autres adversaires. Mais le Horoya aujourd’hui, vu ce qu’il propose et vu le classement, est un adversaire impressionnant. Chez nous, les joueurs sont un peu sur la sellette depuis le mois de juillet, même si on essaye de travailler un peu sur le plan technique et tactique. Pour nous, la récupération est assez importante. Si vous avez remarqué, le Hafia, depuis le début de la saison, a traversé pas mal de situations avec un manque de joueurs parce qu’on a eu des joueurs sursollicités et encore sollicités aujourd’hui », a glissé le coach algérien du Hafia.

En face, le Horoya affiche sérénité et détermination. Son entraîneur, Diego Soumah, ne cache pas son ambition de s’imposer à domicile.

« On a préparé le match comme d’habitude, même si les contextes sont différents vu l’importance de ce match, surtout avec le déplacement effectué en Haute-Guinée. Mais ça va très bien, on se sent prêts pour cette rencontre et on sait aussi que ça va se jouer sur des détails. Aujourd’hui, être champion de Guinée est une obligation pour nous et donc on prend le match très très au sérieux pour pouvoir l’emporter. C’est vrai que la saison passée, ils nous ont battus même si on a été champions, mais ça, c’est derrière nous et on veut gagner chez nous pour être plus proches du titre », a affirmé Diego Soumah.

Horoya – Hafia, c’est donc le choc à ne pas manquer ce samedi à 16 heures au stade de Yorokoguia. Un duel entre le leader et son dauphin, qui pourrait bien décider du sort du championnat guinéen.

Lonceny Camara