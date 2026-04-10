Trafic de drogue : 106 boules de cocaïne interceptées à l’aéroport de Conakry

Dans le cadre de sa lutte contre le trafic de drogue, l’Office Central Anti-Drogue (OCAD) a procédé à l’arrestation de deux individus à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Les suspects ont été interpellés alors qu’ils tentaient de faire transiter une importante quantité de cocaïne, dissimulée selon une méthode particulièrement risquée.

D’après les responsables de l’OCAD, cette opération a été rendue possible grâce à l’adoption d’une nouvelle approche basée sur « l’analyse comportementale et l’interpellation ciblée », permettant d’identifier les profils suspects avec plus de précision.

Selon le Commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Sangaré, directeur central de l’OCAD, les deux mis en cause avaient ingéré un total de 106 boules de cocaïne, réparties comme suit : 12 boules pour la femme et 94 pour l’homme.

Après leur interpellation, les présumés trafiquants ont été déférés devant le tribunal de première instance de Mafanco, où des enquêtes approfondies sont en cours, conformément aux dispositions des articles 812 à 821 du Code pénal guinéen.

Profitant de cette occasion, le Commissaire divisionnaire a exhorté les agents déployés sur le terrain à redoubler de vigilance et à faire preuve d’un professionnalisme accru dans l’exécution de leurs missions.

Balla Yombouno