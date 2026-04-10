Culture : lancement du projet « Musée virtuel » pour propulser le patrimoine guinéen dans l’ère du numérique

La Direction générale des studios Kirah, en partenariat avec ses partenaires techniques et financiers, notamment le ministère de la Culture et du Tourisme, a présenté ce vendredi 10 avril le projet « Musée virtuel ». Une initiative ambitieuse qui vise à moderniser, sauvegarder et rendre accessible le patrimoine culturel guinéen à travers une plateforme numérique innovante, tout en impliquant fortement la jeunesse dans sa conception et sa mise en œuvre.

Porté par Expertise France, organisation de coopération technique internationale, ce projet d’envergure vise à promouvoir le patrimoine culturel guinéen à travers le développement d’une plateforme numérique innovante. Doté d’un financement global estimé à 2 millions d’euros, le programme s’articule autour de deux composantes majeures.

« La première composante c’est donc une composante conservation et restauration du patrimoine matériel du musée National de Guinée, où on vient donc faire un chantier des collections, donc on vient restaurer tous les objets qui sont au musée National de Guinée, c’est-à-dire à peu près 1800 objets ethnologiques et un peu plus de 8000 objets archéologiques et où on vient aussi faire de la recherche sur ces objets, donc on vient faire de la recherche sur la documentation qui existe au musée national. Mais aussi on fait de la recherche auprès des communautés qui sont en Guinée et on fait aussi de la recherche auprès d’objets qui ne sont pas en Guinée et qui sont notamment en France, mais aussi en Allemagne. La deuxième composante est le développement d’une plate-forme numérique et aussi la création de contenus plutôt innovants et de la collecte de contenu qui sont déjà existants sur le patrimoine matériel et immatériel guinéen », a fait savoir la cheffe de projet musée virtuel à Expertise France, El Majdoubi Ida, avant de poursuivre.

Par ailleurs, elle est revenue sur les différentes activités entamées ainsi que la formation d’une quinzaine de jeunes.

« Cette activité qu’on a lancée cette semaine avec ce premier bootcamp vient dans cette deuxième activité de développement de contenu innovants et aussi de développement de la plate-forme numérique et on vient travailler avec 15 jeunes cette semaine et trois agents du musée National de Guinée à la réflexion à ce que pourrait être le musée virtuel de Guinée. Donc ces 15 jeunes se sont posés pendant une semaine et ont aussi été formés et accompagnés à la maîtrise de certains outils numériques pour créer du lien entre les collections du musée national de Guinée et les publics qui consulteront cette plate-forme et donc notamment la jeunesse. À travers ce programme, la jeunesse est actrice du projet lui-même, réfléchit au projet et réfléchit à comment impacter la jeunesse, puisqu’elle est elle-même bénéficiaire du projet », a-t-elle soutenu, avant de se prononcer sur les attentes dudit projet.

Au-delà de la création de la plateforme, le projet ambitionne également de renforcer les capacités des acteurs culturels. Il prévoit notamment la formation des agents du musée aux métiers de la conservation du patrimoine, mais aussi au développement, à la gestion et à l’animation de plateformes numériques. Par ailleurs, des partenariats avec des institutions internationales sont en cours de consolidation, à l’image de la collaboration entre le studio Kirah et le 104 Factory de Paris, un incubateur reconnu pour son expertise dans le numérique culturel.

Intervenant à cette occasion, le Directeur général des studios Kirah, Alex Nadjindo, a mis en lumière le rôle de sa structure dans la mise en œuvre du projet. « Nous intervenons principalement sur la phase d’incubation et d’opérationnalisation des activités en Guinée. En collaboration avec le 104 Factory, nous accompagnons la mise en pratique des compétences acquises, notamment dans la conception des contenus et leur intégration sur la plateforme », a-t-il indiqué, avant de poursuivre : « Après ça il y aura une autre partie du projet qui s’appelle l’éducation artistique et culturelle qui consiste à amener le musée virtuel auprès de la population auprès des étudiants, des écoliers pour qu’il y ait une co adhésion totale à ce projet du musée », a-t-il souligné.

Présent lors de la rencontre, le Directeur général du Musée national de Guinée, Mohamed Amirou Conté, a salué cette initiative qu’il considère comme un levier essentiel de valorisation du patrimoine national. « Le musée est un lieu de mémoire et de vie. À travers ce projet, les citoyens pourront découvrir une partie de nos collections en ligne, ce qui les incitera à visiter physiquement le musée. Notre patrimoine est une richesse collective qui doit être connue et préservée par tous », a-t-il salué, tout en exprimant sa gratitude envers la coopération française pour son accompagnement.

Ce projet « Musée virtuel » est une initiative structurante pour la sauvegarde, la modernisation et la diffusion du patrimoine culturel guinéen, tout en plaçant la jeunesse au cœur de sa mise en œuvre.

Aminata Camara