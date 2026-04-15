Dérives sur les réseaux sociaux : la HAC avertit, des sanctions en vue

Face à la multiplication des contenus jugés inappropriés en ligne, la Haute Autorité de la Communication (HAC) monte au créneau. Dans un communiqué publié le 14 avril 2026, l’institution dénonce la prolifération de propos injurieux, d’informations non vérifiées et de messages susceptibles de fragiliser la cohésion sociale.

Selon l’autorité de régulation des médias, ces dérives numériques constituent une menace pour le vivre-ensemble. La HAC rappelle que la liberté d’expression, pourtant garantie par la Constitution, ne saurait être exercée en dehors du respect des valeurs fondamentales, de la dignité humaine et de la vie privée.

Dans son message, l’institution insiste sur la responsabilité individuelle des utilisateurs et des créateurs de contenus. Elle appelle chacun à faire preuve de discernement et de rigueur dans la diffusion des informations, tout en adoptant un comportement conforme aux principes éthiques qui régissent la société.

La HAC invite ainsi les internautes à privilégier la prudence et la retenue afin de préserver un espace numérique apaisé et respectueux. Elle met en garde contre tout usage abusif des plateformes digitales, avertissant que des mesures pourraient être prises en cas de manquement.

Parmi les sanctions envisagées figurent la suspension de comptes ou de contenus, voire la saisine des juridictions compétentes pour d’éventuelles poursuites judiciaires, conformément aux textes en vigueur.

Ledjely.com