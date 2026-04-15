Législatives et communales : la publication des listes de candidats attendue ce mercredi

Sauf changement de dernière minute, la Direction générale des élections (DGE) devrait procéder, ce mercredi 15 avril, à la publication des listes des candidats retenus pour les élections législatives, tant uninominales que plurinominales, ainsi que pour les élections communales.

L’information a été communiquée par les responsables de la cellule de communication de l’institution, précisant que la directrice de la DGE rendra publiques lesdites listes au cours de la journée.

Initialement prévue le mardi 14 avril, cette publication a été reportée en raison de l’indisponibilité de l’ensemble des listes au niveau de la DGE.

Cette étape marque une avancée importante dans le processus électoral en cours.

Balla Yombouno