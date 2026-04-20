TPI de Mafanco : Yama Séga et Maya devant le parquet

Après soixante-douze heures de garde à vue dans les locaux de l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM), la chanteuse Yama Séga, et la blogueuse Maya la Solution ont été présentées, ce lundi 20 avril, devant le Tribunal de première instance de Mafanco. Une affaire très médiatisée qui continue de captiver l’attention de l’opinion publique.

Les deux femmes ont quitté les locaux de l’OPROGEM en fin de matinée, apparaissant côte à côte, entourées de leurs conseils juridiques. Elles ont ensuite été conduites sous escorte au parquet de Mafanco, où elles doivent être entendues par le procureur de la République.

Selon Maître Paul Yomba Kourouma, avocat de Maya la Solution, l’enquête préliminaire est désormais bouclée. « Nous nous acheminons devant le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Mafanco, qui décidera de notre sort », a-t-il déclaré à la presse.

Puis d’ajouter : « C’est nous qui mettons cette affaire à grandissement, mais ça va être réduit aux proportions normales. Je crois que les clients se sont déjà très, très bien comportés. Et la police, le projet a sérieusement travaillé dans cette affaire, au point que la situation ne se trouve pas là où les gens voulaient la mener. Elles se trouvent entre deux amies, liées par des liens ancestraux, des liens viscéraux, des liens ombilicaux. Ce sont des sœurs siamoises. Essayez de les diviser par une décision de justice, en traversant leur vie définitivement. Dans tous les cas, vous aurez la solution à cette affaire avant la tombée de la nuit. Après leur audition, nous allons passer devant le tribunal pour être jugés conformément à la loi. Et surtout, nous demanderons que la loi fléchisse au profit de la raison. La loi fléchisse au profit de l’émotion. La loi fléchisse parce que ce sont des femmes qui doivent être jugées. Et vous savez que vous n’avez pas de goitre ».

À leur arrivée au tribunal, une foule de sympathisants, majoritairement composée de femmes, s’est rassemblée pour leur exprimer son soutien. Face à cette mobilisation inhabituelle, le président du tribunal a ordonné l’évacuation de la cour, instruisant les forces de sécurité de rétablir l’ordre et de restreindre l’accès aux lieux.

À l’heure actuelle, les deux prévenues se trouvent dans le bureau du procureur, dans l’attente des décisions judiciaires à venir.

Yama Séga et Maya la Solution sont poursuivies pour plusieurs chefs d’accusation, notamment injures publiques, menaces, propos attentatoires à la dignité humaine, ainsi que des faits présumés d’enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux et d’infractions liées aux stupéfiants. Des chefs aux insultes qu’elles se sont récemment proférées par des vidéos virales interposées.

Au moment où nous mettions cet article en ligne, tout porte à croire que le procès est sur le point d’être entamé au TPI de Mafanco. Les deux accusées sont déjà dans la salle d’audience, ainsi qu’une forte mobilisation des citoyens en attendant l’ouverture du procès.

Aminata Camara