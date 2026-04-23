Conakry et Bissau scellent une volonté commune de rapprochement stratégique

À l’issue d’une visite de travail en République de Guinée, le chef du gouvernement bissau-guinéen, Ílidio Vieira Té, et son homologue guinéen, Amadou Oury Bah, ont animé une conférence de presse conjointe, dans la soirée de ce jeudi à la Primature. Une rencontre placée sous le signe de la relance des relations bilatérales et du renforcement des liens historiques entre les deux pays.

Dans son intervention, Amadou Oury Bah a souligné le caractère naturel de ce rapprochement diplomatique, après une période marquée par des tensions politiques. Le Premier ministre guinéen a également annoncé des initiatives imminentes, notamment la tenue prochaine de la grande commission mixte entre les deux États.

« C’est vrai que nos relations ont connu un clair obscure pendant un certain temps, du fait de vicissitudes politiques de part et d’autre Mais aujourd’hui avec la visite, de travail et de courtoisie qui vient d’être effectué, nous assisterons à une véritable relance des relations entre nos deux pays frères et le gouvernement de part et d’autre vont travailler dans ce sens. Les deux chefs d’État vont renforcer leurs liens. Et certainement dans les prochaines semaines, les initiatives majeures vont être prises dans le cadre de la grande commission mixte entre la Guinée-Bissau et la République de Guinée. Sans compter d’autres initiatives qui interviendront le plus rapidement possible. Donc chers frères, chers amis, c’est un plaisir de vous avoir reçu », a déclaré Amadou Oury Bah

Pour sa part, Ílidio Vieira Té a d’abord salué l’accueil fraternel et hautement symbolique réservé à sa délégation, y voyant une illustration de la profondeur des relations entre les deux nations. Il a insisté sur la responsabilité partagée de construire un avenir commun.

« La Guinée-Bissau et la Guinée ne sont pas seulement des pays voisins ce sont des États frères, liés par un passé commun et par un avenir que nous avons la responsabilité de construire ensemble. Des projets structurants, notamment dans les secteurs portuaire et routier, sont appelés à jouer un rôle déterminant, non seulement pour nos économies, mais également pour les pays enclavés de notre espace régional. Excellences, s’agissant de la sécurité et de la gestion des frontières, nous avons réaffirmé notre volonté commune de renforcer la coordination et la coopération », a-t-il affirmé.

Les discussions ont mis en lumière plusieurs axes prioritaires de coopération, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’énergie et de la sécurité. Des projets portuaires et routiers ont été identifiés comme essentiels pour dynamiser les économies nationales et renforcer l’intégration régionale, en particulier au bénéfice des pays enclavés.

« Notre frontière commune ne doit pas être perçue comme une ligne de séparation mais comme un espace de coopération, de stabilité et de confiance. Nous sommes déterminés à renforcer les mécanismes de coordination, de partage d’informations et d’actions conjointes, afin de garantir une plus grande sécurité pour nos populations. Cette visite de travail nous a permis de consolider non seulement des engagements… mais surtout une vision commune fondée sur la confiance, le respect mutuel et l’ambition partagée.

Nous repartons de ces échanges avec la conviction que les défis auxquels nous faisons face sont, avant tout, des opportunités pour renforcer notre partenariat », a insisté le chef du gouvernement bissau-guinéen.

Il a poursuivi en abordant les perspectives de coopération énergétique et d’intégration économique.

« Dans le domaine de l’énergie, je tiens à souligner, avec clarté et reconnaissance, le rôle essentiel que joue la République de Guinée dans l’appui à l’approvisionnement énergétique de la Guinée-Bissau. Cette coopération constitue un pilier fondamental de la stabilité de notre système et un exemple concret de solidarité entre États frères. Cependant, comme toute coopération dynamique et tournée vers l’avenir, elle appelle, à mesure qu’elle évolue, des ajustements, un dialogue constant et une vision partagée. Dans cet esprit de transparence, de confiance et de responsabilité commune, nous avons abordé, de manière constructive, certaines réalités techniques et opérationnelles qui influencent la durabilité de cette coopération. Notre objectif n’est pas de rechercher des solutions ponctuelles », a-t-il souligné.

Les deux dirigeants ont enfin insisté sur l’importance de développer des corridors économiques et des plateformes logistiques intégrées, susceptibles de positionner leurs pays comme des pôles de développement sous-régional.

Au terme de cette visite de deux jours, les autorités guinéennes et bissau-guinéennes affichent une convergence de vues sur les enjeux majeurs de leur coopération. « Lorsque deux pays frères dialoguent dans la confiance, les défis cessent d’être des obstacles et deviennent des chemins vers des solutions partagées et durables », a conclu Ílidio Vieira Té.

Aminata Camara