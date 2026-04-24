Élections : Lamarana Petty Diallo et Mamadou Oury Diallo recalés, les recours balayés

À quelques semaines des élections législatives et communales, la Cour suprême a rendu, ce mercredi 22 avril, une décision très attendue sur les recours liés aux listes de candidatures. Verdict : certaines candidatures sont validées, d’autres purement et simplement rejetées.

Réunie en audience, la haute juridiction a déclaré plusieurs recours « irrecevables » pour cause de forclusion, mettant ainsi hors course plusieurs prétendants.

Parmi les candidats déboutés figurent Samuel Kourouma, Mohamed 1er Keita, Théophile Maomou, Lamarana Petty Diallo et Assie Facinet Camara. Même sort pour Issaéb Kpogomou, Ismaël Baldé, Alsény Bangoura, Mamadou Oury Diallo, Baila Ly, Yacine Gallo et Kherfala Sano, dont les requêtes ont également été rejetées.

La Cour a par ailleurs refusé la demande visant à retirer la candidature de la Force des Intègres pour la Démocratie et la Liberté (FIDEL) dans la circonscription de Ratoma.

Dans ses décisions, l’institution a aussi jugé « irrecevable » la requête de Samoka Bérété, qui sollicitait le retrait des candidatures de Djiba Donzo et Mohamed Karifa Souaré à Beyla. Elle a en revanche rejeté la demande de remplacement de Moïse Haba par Marie-Louise Kamano, tout en procédant à une rectification d’identité : Soubacar Sidiki Wattara devient officiellement Boubacar Sidiki Wattara.

En parallèle, plusieurs candidatures ont été validées pour le scrutin du 31 mai 2026. Il s’agit notamment de celles de « Notre Intérêt Commun », du Rassemblement pour la République (RPR), du Front Démocratique de Guinée (Frondel), des Nouvelles Forces Démocratiques, de l’Union pour le Développement des Intérêts Républicains, de l’Union pour la Nouvelle Guinée, de La Nouvelle Guinée, d’Avenir Guinée Nouvelle (AGN) et de l’Union pour le Renouveau (UPR), dans différentes circonscriptions du pays et de l’étranger.

Avec cette décision, la Cour suprême met un terme aux contestations judiciaires liées à la composition des listes électorales, ouvrant ainsi la voie à la dernière ligne droite avant le scrutin du 31 mai.

Balla Yombouno