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Armée guinéenne : un Commandement des Opérations Spéciales créé

Par LEDJELY.COM

Par décret diffusé ce mercredi 22 avril, le Président de la République a créé le Commandement des Opérations Spéciales (COS), une structure interarmées chargée de coordonner et d’optimiser l’action des unités d’élite.

Placée sous l’autorité du Chef d’État-major général des armées, cette entité regroupe des éléments issus de l’Armée de Terre, de l’Air, de la Marine, de la Gendarmerie et de la Police. Elle aura pour missions principales la conduite d’opérations spéciales, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la collecte et l’analyse du renseignement opérationnel.

Le COS intègre plusieurs forces d’intervention, dont le Groupement des Forces Spéciales (GFS), le Bataillon des Troupes Aéroportées (BATA), le GFIR, le GIGN, le GIPN, ainsi que les fusiliers commandos de l’Air et de la Marine. Sa direction sera assurée par un officier expérimenté en opérations spéciales.

Le décret précise que cette structure vise avant tout à améliorer la coordination et l’efficacité des forces existantes, sans s’y substituer.

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