FALSIFICATION DE LA NOUVELLE CONSTITUTION: le ministre la Justice se prononce

Face au débat de plus en plus vif au sujet de la supposée falsification de la nouvelle constitution, le ministre de la Justice sort de son mutisme. Via une déclaration liminaire et plutôt laconique qu’il a lue il y a quelques minutes au cours d’un point de presse organisé à cet effet, le Garde des Sceaux, Mamadou Lamine Fofana, persiste et signe: le texte promulgué est bel et bien la nouvelle constitution du pays. Car ce texte-là, dit-il, est la dernière version d’une copie qui n’a cessé d’évoluer au gré des améliorations et des amendements. Mais il ressort surtout de la communication du ministre que les modifications aujourd’hui mises en causes sont intervenues avant le référendum du 22 mars 2020.

Ci-dessous une copie de la Déclaration

A retenir qu’après la déclaration, aucune question n’a pu être posée au ministre.

Ibrahima Kindi BARRY