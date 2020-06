COVID-19 : Grâce à un financement du Fonds Suédois “Sida”, l’UNICEF renforce le centre de Nongo

À l’instar des autres pays du monde, la Guinée fait face, depuis plusieurs mois, à la pandémie du COVID-19. Apparue au mois de décembre dernier, elle est sans précédent dans l’histoire récente de l’humanité et fait des ravages dans le monde à une vitesse de propagation et de nuisance extraordinaire, frappant à ce jour, plus de 190 pays sur tous les continents.

Après l’apparition du premier cas le 12 mars 2020, aujourd’hui, la Guinée a franchi la barre des 2,796 cas de contamination ( en date du 18 mai 2020). Et face à cette situation, des dispositions sont prises pour une prise en charge rapide et immédiate des malades en vue de contenir la propagation de la maladie. C’est pourquoi depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire par les autorités, les partenaires techniques et financiers, sont à pied d’œuvre pour appuyer le gouvernement afin de stopper la pandémie.

L’UNICEF n’est pas en marge de cette riposte auprès de l’Etat. Ainsi, sur Financement du Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), l’organisation vient de mettre en place une tente supplémentaire dans le centre de traitement des patients atteints du COVID-19 de Nongo. Cette tente est entièrement équipée pour faciliter la prise en charge optimale des malades.

« Pour l’instant, nous avons la possibilité d’accueillir 75 personnes, une fois que la tente sera finalisée, nous serons en mesure d’en accueillir plus. Les patients qui sont admis ici au niveau de Nongo sont référés par l’hôpital de Donka, et il s’agit de cas qui nécessite un traitement relativement simple. Quand les choses se compliquent nous les referons vers le CHU de Donka » explique Julien Gircour, Coordinateur terrain MSF et du site de prise en charge de Nongo.

Ce geste de l’UNICEF constitue un grand soulagement pour les patients quant à la prise en charge de leur bien-être durant leurs traitements.

« Cette tente additionnelle va nous permettre d’accueillir potentiellement 26 patients supplémentaires. C’est une bonne chose pour nous et pour la Guinée dans la prise en charge des cas de COVID-19. Aujourd’hui notre grand souci, c’est comment avoir de l’appui en matériel de protection pour sécuriser le personnel afin de faire face à la pandémie », conclut le Coordinateur Terrain MSF et du site de prise en charge de Nongo.

L’UNICEF appuie le gouvernement dans cette riposte depuis l’apparition de la pandémie sur le territoire guinéen. L’organisation, appuyée par ses partenaires, tels que le Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), ne ménage aucun effort pour accompagner le Ministère de la Santé à travers l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) dans cette situation d’urgence sanitaire.

Aboubacar Sidiki Diallo, Unicef Guinée