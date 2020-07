PRÉSIDENTIELLE 2020 : le RPG/Arc-en-ciel “tiendra un congrès pour choisir son candidat”

A un peu plus de trois mois de l’élection présidentielle dont la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a proposé la tenue pour 18 octobre 2020, le parti au pouvoir se dit prêt à se lancer dans sa course. Mais bien avant, le RPG/Arc-en-ciel doit choisir son candidat. Après avoir fait adopté dans le sang une nouvelle Constitution, le président Alpha Condé peut se représenter, pour un troisième mandat.

Le locataire du palais Sekhoutoureyah confirmera-t-il les intentions que lui prêtent ses opposants réunis au sein du FNDC ? Cédera-t-il sa place à une autre figure de la mouvance présidentielle ? La réponse à ces questions interviendra lors du congrès que du parti au pouvoir a prévu pour choisir son candidat.

L’annonce a été faite ce lundi 6 juillet 2020 par Domani Doré, députée et porte-parole du RPG/Arc-en-ciel, au cours d’un entretien qu’elle a accordé à des journalistes au siège de la Coalition démocratique pour le changement dans la continuité (CODEC).

“Il faut qu’on soit clair : chaque parti politique organise un congrès à l’issue duquel on annonce celui qui aura recueilli le choix des partisans. Le RPG n’est pas un autre parti. En tout cas un parti sérieux ne s’assoit pas pour téléporter son candidat. C’est désormais au niveau des structures à la base, des sections, on remonte au niveau des fédérations… Pour le moment, le RPG Arc-en-ciel n’a pas ouvert les enjeux internes de primaire pour l’organisation, pour le choix du candidat. Et à ce niveau-là il y a des critères qui sont prédéfinis qui précisent qui peut être candidat. Et lorsque cela est fait, on soumet les candidatures aux différentes sections et à l’issue vous saurez le nom de notre candidat“, a-t-elle annoncé.

Balla Yombouno