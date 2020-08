CONVENTION DU RPG : déjà 15 personnes positives au Covid-19

Finalement, l’inquiétude suscitée par l’organisation de la convention nationale du RPG-arc-en-ciel, dans le contexte du nouveau coronavirus n’était pas si surfaite. En effet, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), sur la base de tests effectués ce mardi sur des participants à ladite convention, 15 échantillons se sont avérés positifs à la Covid-19. L’agence a donné l’information via sa page facebook.

De fait, un dispositif de test rapide est installé à l’esplanade du palais du peuple. Aussi, les participants, avant d’accéder à l’enceinte du palais où a lieu la convention, s’inscrivent d’abord sur une liste d’attente, puis se soumettent au prélèvement sous une des tentes installées sur place. Et c’est au bout d’une attente de 30 minutes que les résultats arrivent.

Et même ce matin, à un des participants, arborant l’uniforme jaune du parti au pouvoir et qui s’était soumis au test, il a été annoncé qu’il est positif. Surpris par la nouvelle, son visage s’est tout de suite assombri. La joie et la gaieté qui l’animaient quelques minutes plus tôt laissant place à une certaine panique. Mais les agents de l’ANSS ne s’attardant pas sur ces traits, s’empressent de l’isoler pour approfondir le diagnostic et retracer les personnes contactes. Puis, il est embarqué dans un véhicule pour le CTE de Gbessia où, nous dit-on, il sera pris en charge pendant 5 jours.

Pour ce qui est de la quinzaine de cas positifs décelés sur la base des tests d’hier, l’ANSS les a ainsi annoncés sur sa page facebook : « Dans le cadre de notre mission de prévention et de prise en charge des cas de coronavirus, des tests sont en cours de réalisation sur des personnes qui doivent prendre part au congrès du RPG ARC-EN-CIEL afin de limiter les contagions. Pour la journée du mardi, sur 300 personnes testées 15 ont été positives et sont actuellement pris en charge dans nos centres de traitement. Il a été en outre recommandé à tous les participants le port obligatoire du masque et l’observation de la distanciation sociale »

Balla Yombouno