Labé, le 31 août 2020 – L’Association Villageois 2.0 a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un financement de 4 980 euros pour le développement d’une plateforme dénommée GuinéeCheck (www.guineecheck.org) dédiée à la lutte contre la désinformation autour de la Covid-19 en Guinée. Ce financement lui a été octroyé par l’Agence Française de Développement (AFD) à travers Expertise France et CFI Médias.

GuinéeCheck s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets lancé par le Projet d’Appui aux Gouvernements Ouverts Francophones (PAGOF) dont l’objectif est d’appuyer les organisations de la société civile (OSC) afin de répondre au mieux à la pandémie dans les domaines de la transparence, l’accès à une information fiable et la participation citoyenne.

La plateforme mettra un accent particulier sur la vérification des vidéos et photos qui circulent autour de la Covid-19 en Guinée. Des astuces sur le débusquage des INFOX destinées aux citoyens seront également réalisées et partagées sur ses différents canaux sur les réseaux sociaux. Et enfin, les internautes auront aussi la possibilité de soumettre à la rédaction de GuinéeCheck des images ou vidéos à vérifier.

La plateforme sera disponible en ligne à partir du samedi 5 septembre 2020 et permettra ainsi à la Guinée de se doter de son premier portail dédié à la lutte contre les fausses informations.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION VILLAGEOIS 2.0

Créée en 2017, Association Villageois 2.0 sensibilise les citoyens sur les avantages et risques des Technologies de l’Information et de la Communication. Elle promeut également la bonne gouvernance, le contrôle citoyen de l’action publique et la participation citoyenne à travers des sessions de formation.

Plus d’infos : www.lesvillageois.org

Contact presse :

Mamadou Saidou DIALLO

Tél : +224 620 37 32 06

Email : msaidou.diallo@lesvillageois.org