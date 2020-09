KANKAN : un porté disparu et d’importants dégâts suite à des inondations

Les fortes pluies qui s’abattent sur Kankan ces derniers jours ont déjà fait d’importants dégâts. Dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 septembre 2020, c’est un homme d’une soixantaine d’années qui est porté disparu suite aux inondations survenues dans plusieurs quartiers de la commune urbaine. L’annonce a été faite ce matin par le responsable de la protection civile locale au cours d’un entretien accordé au correspondant du Djely dans la région.

Ce vendredi, c’est la désolation qui anime les habitants de plusieurs quartiers du Nabaya. Ils ont les pieds dans les eaux et s’inquiètent du sort d’un des leurs, porté disparu depuis plusieurs heures au quartier Senkefara 1 non loin de la commune rurale Karifamoriah, dans la périphérie de la ville.

Sur place, les efforts se poursuivent pour retrouver le porté disparu, annonce Adama Condé, commandant de la protection civile de Kankan. « La situation est critique et déplorable, car nous il y a déjà un porté disparu. Malgré les incessants efforts des secouristes et des jeunes, on ne retrouve pas la victime pour l’instant. Il paraîtrait que l’on a demandé au Monsieur de rester statique sur une branche d’arbre mais quand il a entendu le bruit, il se serait déplacé et depuis plus de d’une heure, nous le cherchons mais en vain« , a-t-il déclaré.

Il avance comme l’une des causes de cette catastrophe naturelle, le non-respect des normes relatives à la construction. « Il faut dire aux gens de ne pas construire dans les bas-fonds, car les conséquences sont énormes. C’est le cas de ce matin« , a ajouté Adama Condé.

A noter que plusieurs quartiers sont inondés ce vendredi matin. Il s’agit notamment de Faralako 2, Kabada 2, Bordo ou encore Aéroport. Une situation qui irritent de nombreux citoyens qui estiment être laissés pour compte par les autorités locales, notamment le maire.

Michel Yaradouno pour Ledjely.com