BOURSE CHEVENING : c’est parti pour la campagne 2021-2022 ! 

L’ambassade du Royaume-Uni en Guinée a procédé, ce lundi 14 septembre 2020, au lancement officiel de la campagne 2021-2022 de la bourse Chevening, qui couvre tous les besoins de ses lauréats, allant du voyage à l’argent de poche en passant par l’hébergement. Au regard des difficultés rencontrées par les postulants, le test IEL (International english langage) n’est désormais exigé que pour l’accession aux universités, et non pour l’obtention de la bourse à priori. L’occasion a été également mise à profit pour présenter les bénéficiaires qui s’apprêtent à rallier l’Angleterre pour 2021, qui sont sept cadres à bénéficier de cette prestigieuse bourse un record depuis le lancement dudit programme en Guinée.

Dans son intervention, Mamadou Kouyaté, conseiller économique à l’ambassade du Royaume-Uni, a expliqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre Conakry et Londres. « L’idée, c’était de renforcer les relations entre le Royaume-Uni et ses anciennes colonies en participant à la formation, à l’éducation, mais aussi à créer des groupes de leaders issus de ces jeunes-là en leur donnant l’opportunité de venir au Royaume-Uni poursuivre leurs études ; mais retourner dans leurs pays et mettre leurs connaissances au profil de leurs pays ».

Poursuivant, il ajouté que tous les guinéens parlant anglais et disposant de deux années d’expériences professionnelles peuvent aspirer à l’opportunité d’intégrer ce réseau de plus 50 000 personnalités : « On a organisé un sommet d’investissement à Londres. On a envoyé nos boursiers, ils ont rencontré le Premier ministre, le président Alpha Condé était là donc ça c’est un honneur pour nous ».

Pour sa part, Joseph Zoumanigui, bénéficiaire du programme, est revenu sur son expérience. « En 2018, j’ai tenté pour la première fois, j’ai été retenu à la deuxième tentative. En 2018, j’ai été présélectionné, mais je n’ai pas été sélectionné pour la suite (du processus), interview et autres pour aboutir à la confirmation de la bourse. J’ai pris courage, fait des recherches pour voir ce qui n’a pas marché réellement et réajusté mes stratégies. Donc en 2019-2020, Dieu aidant, j’ai été l’un des bénéficiaires de cette prestigieuse bourse Chevening », a-t-il relaté. Il entend dès son retour partager son expérience en enseignant à la faculté de Médecine de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry dans laquelle il avait été orienté en 2007.

Sur la même lancée, Mariama Camara, une autre bénéficiaire est revenue sur le choix de son programme de formation. « En travaillant dans les sociétés minières, j’ai interagi avec des organisations internationales en ce qui concerne le Code minier, la gestion du patrimoine, je me suis rendue compte que pour pouvoir profiter de nos ressources, il faut vraiment avoir des politiques publiques fortes pour le développement communautaire, la bonne gouvernance et, le plus important, le développement du contenu local », a-t-elle souligné.

De son côté, Adama Diakité, l’un des premiers boursiers, a exprimé sa disponibilité à coacher les aspirants. « Je suis devenu presque l’ambassadeur de Chevening, je ne peux pas me départir d’eux. Chaque fois qu’ils m’appellent, même si j’ai des occupations, je suis disponible, parce que je sais que ce qu’ils sont en train de faire, c’est ce que tout Guinéen devait faire, c’est ce que nos autorités devaient faire. Si on ne peut pas le faire qu’on les aide au moins », a-t-il estimé.

A noter que cette bourse a été créée en 1983. Depuis l’éligibilité de la Guinée il y a 5 ans, seuls une dizaine de candidats ont pu bénéficier de cette bourse. L’année dernière, sur 6 bourses offertes, seul un candidat a été retenu.

Hawa Bah