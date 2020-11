FEGUIFOOT : Super V et Cie déclarés non coupables

Poursuivis pour abus de confiance et détournement de 28 milliards GNF, l’ancien président de la Fédération guinéenne de football (Feguifoot), Salifou Camara “Super V” et ses anciens collaborateurs Ibrahima Blasco Barry, Aboubacar Morton Soumah et Aly Camara ont été déclarés ce lundi 16 novembre 2020, ‘’non coupables’’ des faits à eux reprochés.

Le Tribunal de première instance (TPI) de Kaloum par la voix de la juge Hadja Mariama Doumbouya les a déclarés « non coupables pour délit non constitué et renvoyés les prévenus aux fins de non poursuite ».

Après ce verdict, Me Dinah Sampil, un des avocats de la défense exulte : » tout le monde savait que mes clients n’avaient rien fait. Mais par les rapports de la force, ils ont subi toute cette procédure en longueur et aujourd’hui, heureusement, ça se termine par leur relaxe pure et simple….. Le tribunal n’avait aucun motif de les retenir et de prononcer une quelconque condamnation »

Balla Yombouno