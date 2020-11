Depuis la conférence de presse du collectif des avocats de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD), au cours de laquelle il a été rendu public que les responsables de l’opposition incarcérés à la Maison centrale de Conakry ont été « photographiés obligatoirement en les obligeant à tenir une ardoise sur laquelle on peut lire le nom de l’intéressé et la mention complot », les réactions se multiplient tant de la part des adversaires du président Alpha Condé que dans le rang des autorités.

Alors qu’une vidéo de l’ancien député Ousmane Gaoual Diallo arborant une ardoise sur laquelle on peut apercevoir des écrits – déchiffrables – circule sur les réseaux sociaux, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile se montre prudent. Albert Damantang Camara assure ne pas avoir la certitude de ces allégations. Le patron de Coleah estime tout de même qu’une telle pratique – si elle venait à être confirmée – serait inadmissible.

« Dans tous les pays du monde, quand vous prenez quelqu’un, vous faites un dossier judiciaire, vous l’identifiez : on prend une photo et on met pourquoi il est en prison avec un numéro de dossier (…) La pancarte en elle-même, c’est un problème. Il est inadmissible de porter atteinte aux droits des prisonniers, même si dans ce cas là aussi il y a un flou juridique (…) Je n’ai pas connaissance d’un règlement qui l’interdit, moi personnellement je pense que cela ne devrait pas se faire, à l’interne j’ai fait passer un message parce que je trouve que ça c’est inadmissible, c’est autre chose », a déclaré ce lundi Albert Damantang Camara.

Hawa Bah