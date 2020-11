Le gouvernement guinéen a annoncé ce weekend l’interdiction de toute manifestation de rue sur l’ensemble du territoire national, officiellement en raison de la pandémie du COVID-19. En conférence de presse ce lundi 23 novembre 2020, le président du groupe parlementaire du RPG/Arc-en-ciel à l’Assemblée nationale s’est exprimé sur cette décision qui fait polémique dans le pays.

A en croire le député Aly Kaba, la déclaration du gouvernement « n’interdit pas seulement que les manifestations envisagées et pour une catégorie de guinéens. L’appel est lancé pour toutes les catégories ; à toutes les couches sociales ; à tous les Guinéens pour nous aider à booster l’élan déjà pris, a savoir : maintenir, voire dépasser les résultats dans le sens d’inverser la courbe de cette pandémie. Vous savez contrairement à d’autres pays, la Guinée se tient mieux. Et se tiendra mieux d’après même des études qui ont cité notre pays, parmi les cinq pays qui pourront tenir la barre et avoir une économie stable après cette pandémie. Je crois que cela n’a rien à avoir avec l’appel de l’UFDG et son allié. Mais pour ce qui est de mon avis, je pense que les manifestations quand elles ne sont pas autorisées, quand elles sont sources de violences, nous devrions nous en épargner. Il y a plusieurs manières en démocratie de se faire entendre sans pour autant engendré la violence et enfreindre les lois de la République », a-t-il argumenté.

Propos recueillis par Balla Yombouno