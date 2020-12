DÉDICACE. L’Harmattan-Guinée présente deux ouvrages de feu capitaine Karifa Traoré

Dans le cadre des Mercredis du livre, la maison d’édition L’Harmattan-Guinée a procédé ce mercredi 9 décembre 2020, à la présentation de deux ouvrages du feu capitaine Karifa Traoré, le premier : Chants et légendes mandingues, et le second : Marqué par l’amour et la haine. La cérémonie de présentation de ces deux ouvrages a été présidée par le président de l’Assemblée nationale, le député Amadou Damaro Camara.

Dans le premier ouvrage de 183 pages, l’auteur fait voyager ses lecteurs dans le mandingue d’antan. Ces chants indémodables, aux messages forts, sont des écrits qui nous donnent de belles leçons de vie, des leçons plus que jamais d’actualité dans un monde en perte de valeurs traditionnelles.

Dans un style classique qui correspond parfaitement à ce type de récit, le texte est écrit avec beaucoup de justesse, de poésie et de finesse dans les descriptions.

S’agissant du deuxième ouvrage, il est composé de 246 pages, divisé en deux parties : la première partie parle de la belle princesse sans trône ni fortune et la deuxième du parcours de 67 ans d’un autodidacte marqué par l’amour et la haine. Ce roman est d’abord d’un hymne de la vie simple mais heureuse d’un petit village auquel l’auteur reste viscéralement attaché.

A travers un amour profond entre une mère et son fils, le lecteur découvre la beauté des cérémonies traditionnelles en Afrique ou les périphéries de l’inscription à l’école française dans les années 1940 en Guinée. Il verra également comment le courage et l’orgueil d’un enfant de quinze ans, amoureux de l’école mais limité par les conditions matérielles, est confronté aux offres de l’exil dans une immense ville, peuvent permettre de vaincre des épreuves en vue de réaliser des ambitions nobles.

Selon Sekou Traoré, l’aîné de la famille du défunt auteur, « en publiant ces deux ouvrages, l’objectif recherché est de permettre aux jeunes générations de partout de comprendre qu’on ne peut rien gagner dans la vie s’il n’y pas la volonté ; et que quelque soit les difficultés, si on essaie de prendre courage, on peut transcender tout. Et ça fait ressortir sur les valeurs familiales, les valeurs sociales de cette époque qui tendent à disparaître de nos jours ».

« Nous avons deux manuscrits exceptionnels de qualité de feu Karifa Traoré à travers ses enfants. Nous publions et présentons ces deux ouvrages aujourd’hui parce que ses ouvrages étaient bien écrits. C’est ce qu’il faut faire ressortir. L’auteur y aborde des sujets d’actualité, l’amour, le mandingue, la Guinée, le continent africain ; parce que c’est un enfant qui a grandi dans un village et qui a parcouru l’Afrique du nord au sud. Ces œuvres étaient de qualité, nous les avons soumis à notre comité qui a trouvé qu’ils étaient publiables », a expliqué de son côté Sansy Kaba Diakité, le directeur général de l’Harmattan-Guinée.

En présidant cette cérémonie de dédicace, le président de l’Assemblée nationale, le député Amadou Damaro Camara, a relaté des moments de prison passés ensemble avec le défunt auteur, le capitaine Karifa Traoré. « Il a beaucoup écrit quand on était en prison », a rappelé le patron du parlement guinéen.

Arrêté en juillet 1985, suite à la tentative de coup d’État du colonel Diarra Traoré, le feu capitaine Karifa Traoré fut libéré après trois mois de prison. Il est décédé en 2003 en laissant plusieurs manuscrits dont ceux publiés à cette occasion.

Balla Yombouno