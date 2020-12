L’entreprise TATTOU Group, en partenariat avec l’Agence française de développement (AFD) et l’Agence belge de développement (ENABEL), a procédé ce jeudi 10 décembre 2020 à la clôture des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre. Une campagne placée sous le thème : « Tous unis contre les violences faites aux femmes et aux filles » et lancée à l’occasion de la journée internationale de la lutte contre les violences basées sur le genre, célébrée le 25 novembre dernier. La cérémonie a réuni des activistes des droits des femmes et des services de protection du genre autour d’une table dans un réceptif hôtelier de Conakry.

Au terme des échanges, il a été noté des insuffisances comme le déficit des moyens à la disposition des officiers de police judiciaire, l’absence de l’action publique pour barrer les désistements enregistrés fréquemment ou encore le manque de vulgarisation des textes de loi.

Au cours des échanges, Aïssatou Barry, la présidente de l’Association guinéenne des assistantes sociales (AGUIAS), s’est félicitée des retombées du numéro vert 1616 mis en place par les autorités afin de pouvoir recueillir les dénonciations de violences basées sur le genre. « C’est grâce à ce numéro que nous nous sommes implémentés dans les zones de rurales et qui a fait que pour la première fois un cas de mutilation génitale féminine en Guinée a été condamnée à deux ans d’emprisonnement assorti de sursis (…) Il n’est pas forcément dit qu’il faut que la structure elle-même contacte les autorités, mais les témoins de violence peuvent le faire », a-t-il souligné.

Une fois saisi, l’Office de protection du genre et des mœurs (OPROGEM) constate les faits au pénal et réunit les faits en vue d’ouvrir éventuellement une procédure judiciaire. « Quand nous recevons une victime, nous la référons à la médecine légale tout en commençant la réquisition à l’interne pour connaître la gravité de la blessure reçue par la victime. Et le seul service compétent, c’est la médecine légale, à savoir Pr Hassan Bah et son équipe. Lorsque la victime va voir les médecins légistes, elle va revenir vers l’OPROGEM pour que nous l’entendons en présence de ses parents, parce que la majeure partie [des présumées victimes de viols] sont des mineurs. Après, nous écoutons aussi le présumé violeur », a expliqué Marie Gomez, la directrice générale adjointe de l’OPROGEM.

Et pour constituer les preuves de viols, la médecine légale est souvent sollicitée. « Dieu seul sait ! Il y a beaucoup de personnes qui ont des séquelles avec des effets graves, mais il n’y a pas de prise en charge », a souligné le Pr Hassan Bah, premier médecin légiste du pays, qui suggère également la décentralisation des services de protection du genre.

Pour finir, Marie Touré, directrice générale adjointe genre et équité, a préconisé la mise en place d’un système de collecte de données pour suivre l’évolution des dossiers. « Depuis les zones rurales, il faut qu’on renforce les capacités des travailleurs sociaux. Mais encore une fois, il faut renforcer la collaboration avec les ONG et la société civile en général pour qu’on puisse avoir une synergie sur le terrain ; sinon de manière globale nous voulons qu’on mette en place un système de collecte de données », a-t-elle indiqué.

La rencontre a pris fin par une une exposition de lettres de victimes de violences basées sur le genre intitulée : « Confession d’une femme brisée » et une pièce de théâtre intitulée : « Un 25 novembre ; chronique d’une journée sans femmes ».

Hawa Bah