A un peu plus de dix jours de la fin de l’année 2020, le service des urgence de l’hôpital régional de Kankan a établi le bilan fait son bilan de l’année qui s’écoule ! La responsable de la surveillance dans ce service s’est attelé à cet exercice, ce samedi 19 décembre, au cours d’un entretien avec le correspondant du Djely en Haute-Guinée.

Comme à l’approche de chaque fin d’année, le service des urgences de l’hôpital régional de Kankan fait son décompte du nombre de cas qu’il a reçu depuis le début de l’année 2020. Selon Sabouya Camara, entre le 1er janvier et le 15 décembre 2020, « nous avons 4 806 cas d’urgence de tout genre confondus dont 2 309 cas d’accidents sur la voie publique. 17 cas de décès hospitaliers ont été enregistrés et 23 dépôts de corps notifiés dont 4 femmes et un enfant. Deux cas de noyade ont été aussi enregistrés par notre service ».

Parlant de la prévention contre les accidents de la circulation, Mme Camara a invité les citoyens à rouler avec plus de prudence et à appeler le service des urgences le plus tôt possible. « Dès que vous enregistrez un cas d’accidents, appelez-nous rapidement au 625 444 444 pour la prise en charge des patients », a insisté la responsable de la surveillance au service des urgences de l’hôpital régional de Kankan.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com