Aboubacar Soumah veut que les primes d’incitation soient payées directement sur les salaires des enseignants

Alors que le gouvernement vient d’entamer le paiement ‘manuel’ des primes d’incitation des enseignants, Aboubacar Soumah exige que ces primes soient payées directement « sur les salaires indiciaires et sur les bulletins ». Le secrétaire général du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) l’a fait savoir samedi dernier, 26 décembre 2020, en marge de l’assemblée générale hebdomadaire du syndicat tenue à Conakry.

« Ces primes-là, étant les résultats du recensement, nous avons demandé qu’elles soient payées sur les salaires indiciaires et sur les bulletins, et non manuellement comme ce qui est en train de se passer aujourd’hui. Mais comme ils sont en train de profiter, et les membres du gouvernement qui sont dans la commission, et les responsables syndicaux, avec des primes allant jusqu’à 10 millions, c’est pour cela qu’ils tiennent à cette opération manuelle au lieu de mettre sur les salaires [directement]. Donc, nous, nous avons adressé une correspondance au gouvernement, à l’inspecteur général du travail pour que ces primes soient reversées sur les salaires indiciaires et sur les bulletins », a-t-il indiqué.

Hawa Bah